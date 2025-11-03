Rajasthan: जिस एक्सप्रेस-वे पर 15 लोगों की गई जान, वहां कुछ देर बार फिर हुआ भीषण हादसा, SUV के उड़े परखच्चे, 2 की मौत

फलोदी। राजस्थान के फलोदी जिले में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर देर शाम फिर भीषण हादसा हो गया। सियोलनगर और चापासर के बीच तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि इसी भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार शाम 7 बजे भयावह हादसा हुआ था। जिसमें 10 महिला और चार बच्चों सहित 15 लोगों की मौत हो गई थी।