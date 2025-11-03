Rajasthan: जिस एक्सप्रेस-वे पर 15 लोगों की गई जान, वहां कुछ देर बार फिर हुआ भीषण हादसा, SUV के उड़े परखच्चे, 2 की मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त एसयूवी। फोटो: पत्रिका
फलोदी। राजस्थान के फलोदी जिले में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर देर शाम फिर भीषण हादसा हो गया। सियोलनगर और चापासर के बीच तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि इसी भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार शाम 7 बजे भयावह हादसा हुआ था। जिसमें 10 महिला और चार बच्चों सहित 15 लोगों की मौत हो गई थी।
पुलिस की सहायता से सभी घायलों को आऊ उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन घायलों को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सभी यात्री नोखा से जोधपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह अलग हो गया। हादसे में घायल तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए काफी देर तक एंबुलेंस नहीं मिल सकी। उसी समय मतोड़ा-कणवा के बीच भी एक दुर्घटना हो जाने के कारण एंबुलेंस वहां भेजी गई थी। बाद में संपर्क कर उसी एंबुलेंस को मौके पर बुलाकर घायलों को आऊ अस्पताल पहुंचाया गया।
सूचना मिलने पर चाडी-चौतीना पुलिस चौकी से कांस्टेबल मुकेश मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। हैंड कांस्टेबल बाबू खां ने बताया कि हादसे में मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त एसयूवी सीकर नंबर की बताई जा रही है। पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
