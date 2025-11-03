Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Accident: 80 दिन… 67 मौतें, विचलित कर रहे ये राजस्थान के 6 दर्दनाक हादसे

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 महिलाएं, चार बच्चे सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 80 दिन में यह छठा भयावह हादसा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 03, 2025

Phalodi-road-accident-3

फलोदी सड़क हादसा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर सड़क​ पर मौत का भयावह मंजर देखने को मिला। फलोदी जिले में भारतमाला हाईवे पर रविवार शाम हुए भीषण हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 महिलाएं, चार बच्चे और एक ड्राइवर शामिल है।

हादसा इतना भयावह था कि मदद को दौड़े लोग भी रो पड़े। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। अंदर सभी सीटें उखड़ गईं। महिलाएं व बच्चे एक-दूसरे पर जा गिरे। कई महिलाएं हाईवे पर आ गिरी।

80 दिन में 67 की मौत

राजस्थान में 80 दिन में छठा भयावह हादसा हुआ है। इन भीषण हादसों किसी की पत्नी तो किसी के बच्चे ने जान गंवा दी। वहीं, कई ​परिवार तो पूरी तरह खत्म हो गए। इन हादसों में कुल 67 लोगों की मौत हुई है।

कब-कब हुए हृदयविदारक हादसे

13 अगस्त: दौसा जिले के मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप के खड़े कंटेनर से टकराने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। UP के एटा जिले से सभी लोग खाटूश्यामजी व सालासर बालाजी दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे, तभी भीषण हादसा हुआ था। पढ़ें:पूरी खबर

14 सितंबर: जयपुर में शिवदासपुरा रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद 16 फुट नीचे अंडरपास में गिर गई थी। हादसे में दो परिवार के 7 लोग की मौत हुई थी। हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के बाद वापस लौट रहे थे। पढ़ें:पूरी खबर

14 अक्टूबर: जैसलमेर में जोधपुर रोड स्थित मार्ग पर यात्रियों से भरी स्लीपर बस में आग लग गई थी, जिसमें 28 यात्रियों की मौत हो गई थी। पढ़ें: पूरी खबर

24 अक्टूबर: जयपुर के पास मनोहरपुर में मजदूरों से भरी बस हाईटेंशन लाइन को छू गई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। इस हादसे में दो की मौत हो गई और 13 जने घायल हो गए थे। पढ़ें:पूरी खबर

31 अक्टूबर: फलोदी जिले में बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े 16 लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी और 12 अन्य घायल हो गए थे। पढ़ें:पूरी खबर

Phalodi Bus Accident: नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन, PM मोदी ने जताया गहरा दुख, सहायता राशि का एलान
जोधपुर
Phalodi Bus Accident

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Accident: 80 दिन… 67 मौतें, विचलित कर रहे ये राजस्थान के 6 दर्दनाक हादसे

