Rajasthan Accident: 80 दिन… 67 मौतें, विचलित कर रहे ये राजस्थान के 6 दर्दनाक हादसे

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर सड़क​ पर मौत का भयावह मंजर देखने को मिला। फलोदी जिले में भारतमाला हाईवे पर रविवार शाम हुए भीषण हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 महिलाएं, चार बच्चे और एक ड्राइवर शामिल है।