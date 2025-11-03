Patrika LogoSwitch to English

Phalodi Bus Accident: नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन, PM मोदी ने जताया गहरा दुख, सहायता राशि का एलान

Phalodi Bus Accident: फलोदी में रविवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में मिनी बस ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में 10 महिलाएं, चार बच्चे और चालक सहित 15 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख, घायलों को 5-5 लाख और नौकरी की मांग पर धरना दिया।

जोधपुर

image

Arvind Rao

Nov 03, 2025

Phalodi Bus Accident
मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)

Phalodi Bus Accident: जोधपुर: फलोदी जिले के भारतमाला हाइवे पर रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। हनुमान सागर के पास शाम करीब सात बजे खड़े ट्रेलर में एक मिनी बस (टेंपो ट्रैवलर) के घुसने से बस में सवार 10 महिलाएं, चार बच्चे और चालक समेत 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बस के परखच्चे उड़ गए।


हादसे के बाद एमजीएच अस्पताल का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर ओर अफरा-तफरी का माहौल था, परिजन रोते-बिलखते अपनों की खोज में अस्पताल की गलियों में दौड़ते नजर आए। मोर्चरी में इतनी भीड़ उमड़ी कि पांव रखने की जगह नहीं बची। हादसे में 15 लोगों की मौत से माली समाज में शोक की लहर दौड़ गई।


धरने पर बैठे परिजन, तीन मांगों पर अड़े


हादसे के बाद मृतकों के परिजन और समाजजनों ने एमजीएच मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। मृतकों के प्रत्येक आश्रित को 25-25 लाख रुपए, घायलों को 5-5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। जब तक सरकार इन मांगों पर निर्णय नहीं लेती, परिजन पोस्टमॉर्टम नहीं कराने पर अड़े रहे। धरने का नेतृत्व कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा कर रहे थे।


मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल


हादसे में जान गंवाने वालों में सूरसागर के नैनची बाग निवासी गीता देवी (50), सज्जन कंवर (60), टीना (40), दीशा उर्फ दिशू (6), उर्मिला (55), पुंज उर्फ प्रणब (10), दिव्या (23), मीना (53), मधु (45) और चालक फतेह पूरी (32) शामिल हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष, सानिया (32), गीता (50), खुश और रामेश्वरी की भी मौत हुई है। सभी शव एमजीएच और एम्स मोर्चरी में रखे गए हैं।


प्रधानमंत्री ने जताया दुख


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा, राजस्थान के फलोदी जिले में हुए हादसे में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। पीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।


जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश और डीसीपी विनीत कुमार बंसल रात में ही अस्पताल पहुंचे। सभी मृतकों के शव एमजीएच और एम्स मोर्चरी लाए गए। देर रात पोस्टमॉर्टम की अनुमति दी गई और प्रक्रिया मध्यरात्रि तक जारी रही। गंभीर रूप से घायल गुंजन और तार का एमडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया।

