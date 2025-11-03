Phalodi Bus Accident: नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन, PM मोदी ने जताया गहरा दुख, सहायता राशि का एलान

Phalodi Bus Accident: जोधपुर: फलोदी जिले के भारतमाला हाइवे पर रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। हनुमान सागर के पास शाम करीब सात बजे खड़े ट्रेलर में एक मिनी बस (टेंपो ट्रैवलर) के घुसने से बस में सवार 10 महिलाएं, चार बच्चे और चालक समेत 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बस के परखच्चे उड़ गए।