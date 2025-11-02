Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में टूरिस्ट बस के उड़े परखच्चे, कार्तिक स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की मौत, देखें हादसे की दर्दनाक तस्वीरें

दर्दनाक हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो- पत्रिका
Phalodi Bus Accident: राजस्थान में रविवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। फलोदी जिले में टूरिस्ट बस ट्रेलर से जा भिड़ी। इस हादसे में 15 यात्रियों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबर है।
बस जोधपुर से रवाना हुई थी। इसमें सूरसागर क्षेत्र के श्रद्धालु बैठे थे। यह दर्दनाक हादसा मतोड़ा क्षेत्र में हुआ है। बस बीकानेर से जोधपुर लौट रही थी।
हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर मतोड़ा थाना पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक ने टूरिस्ट बस से अपना नियंत्रण खो दिया था। बस लहराते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई थी।
पुलिस ने बताया कि मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। टूरिस्ट बस में फंसे शवों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
वहीं गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
वहीं दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ जमा हो गई।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग