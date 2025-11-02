Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में टूरिस्ट बस के उड़े परखच्चे, कार्तिक स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की मौत, देखें हादसे की दर्दनाक तस्वीरें

Phalodi Bus Accident: राजस्थान में रविवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। फलोदी जिले में टूरिस्ट बस ट्रेलर से जा भिड़ी। इस हादसे में 15 यात्रियों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबर है।