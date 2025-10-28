जैसलमेर बस हादसा: पत्नी, बेटा-बेटी और साली के बाद अब घर के मुखिया की मौत, मृतकों की संख्या 28 पहुंची



गौरतलब है कि यह हादसा कुछ दिन पहले जैसलमेर में तब हुआ था, जब यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई थी। हादसे में अधिकांश यात्री बस में फंस गए थे। प्रशासन और राहत दलों ने घंटों की मशक्कत के बाद शवों और घायलों को बाहर निकाला था। अब भी कुछ घायलों का इलाज जारी है।