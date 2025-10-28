Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर बस हादसा: पत्नी, बेटा-बेटी और साली के बाद अब घर के मुखिया की मौत, मृतकों की संख्या 28 पहुंची

जैसलमेर बस हादसे में घायल भंबारो की ढाणी निवासी पीर मोहम्मद ने मंगलवार को जयपुर एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब मृतकों की संख्या 28 हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 28, 2025

Jaisalmer bus accident

Jaisalmer bus accident (Patrika Photo)

Jaisalmer bus accident: जैसलमेर: जैसलमेर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मंगलवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान भंबारो की ढाणी (जैसलमेर) निवासी पीर मोहम्मद के रूप में हुई है।


बता दें कि वह बस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए थे। पहले उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर की बर्न यूनिट में चल रहा था, बाद में परिजन उन्हें अहमदाबाद ले गए थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।


इस दुखद हादसे में पीर मोहम्मद का पूरा परिवार तबाह हो गया। उनकी पत्नी इमामत, पुत्र युनूस और इरफान, पुत्री हसीना तथा साली भगा बानो की पहले ही बस जलने से मौत हो चुकी है। अब पीर मोहम्मद के निधन के साथ इस भीषण बस दुखान्तिका में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है।


गौरतलब है कि यह हादसा कुछ दिन पहले जैसलमेर में तब हुआ था, जब यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई थी। हादसे में अधिकांश यात्री बस में फंस गए थे। प्रशासन और राहत दलों ने घंटों की मशक्कत के बाद शवों और घायलों को बाहर निकाला था। अब भी कुछ घायलों का इलाज जारी है।

Published on:

28 Oct 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर बस हादसा: पत्नी, बेटा-बेटी और साली के बाद अब घर के मुखिया की मौत, मृतकों की संख्या 28 पहुंची

