खाटूधाम में आखिरी सेल्फी… दौसा में मौत का मंजर, 11 लोगों की मौत से हर कोई स्तब्ध; प्रत्यक्षदर्शी बोले- बम फटने जैसा धमाका हुआ

इस घटना के बाद मनोहरपुर-दौसा हाईवे को फोरलेन करने की मांग तेज हो गई है। सांसद मुरारीलाल मीना ने कहा कि सडक़ दुर्घटना के समाचार सुनकर मन अत्यंत दुखी हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दौसा- मनोहरपूर रोड को चार लेन में स्वीकृत करने की मांग की है, क्योंकि खाटूश्यामजी व मेंहदीपुर बालाजी जाने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस हाईवे को काम ले रहे हैं। पूर्व में भी संसद में यह मांग उठाई थी। मंत्री को पत्र भी लिखा था। एक वर्ष में करीब 250 व्यक्तियों की जान जा चुकी है व हजारों व्यक्ति घायल हो चुके हैं, ऐसे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चारलेन करना जरूरी है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी जिला प्रशासन से हाईवे को फोरलेन बनाने की मांग की।