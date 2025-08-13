Dausa Road Accident: घायलों का उपचार करते दिखे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, दौसा-महुवा विधायक भी पहुंचे अस्पताल

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि जहां एक्सीडेंट हुआ वो ब्लैकस्पॉट है। ये एरिया सरकार के भी संज्ञान में है। ऐसे और भी एरिया राजस्थान में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही मैं दौसा के लिए रवाना हो गया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री का भी फोन आया था। उन्होनें मौके पर जाने के लिए कहा था। भीषण हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।