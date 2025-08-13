Dausa Road Accident: घायलों का उपचार करते दिखे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, दौसा-महुवा विधायक भी पहुंचे अस्पताल

दौसा। राजस्थान के दौसा में मनोहरपुर हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 9 गंभीर घायलों का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है और तीन घायल दौसा के अस्पताल में भर्ती है। हादसे को लेकर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं ने शोक जताया है।
दौसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती घायलों की कुशलक्षेम पूछने के लिए बुधवार सुबह कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, दौसा विधायक डीडी बैरवा और महुवा विधायक राजेन्द्र मीना पहुंचे। नेताओं ने डॉक्टरों से बात की और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। बड़ी बात ये रही कि अस्पताल में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा घायलों का उपचार करते नजर आए।
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि जहां एक्सीडेंट हुआ वो ब्लैकस्पॉट है। ये एरिया सरकार के भी संज्ञान में है। ऐसे और भी एरिया राजस्थान में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही मैं दौसा के लिए रवाना हो गया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री का भी फोन आया था। उन्होनें मौके पर जाने के लिए कहा था। भीषण हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 9 घायलों का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है। डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे हुए कि अधिकतर लोगों की जान बच सके। हमारा पहला मकसद ये है कि घायलों की जान बचाई जाए।
उन्होंने कहा कि हाईवे पर कई ब्लैकस्पॉट है। जहां एक्सीडेंट हुआ वो भी एक ब्लैकस्पॉट है। शहर में भी एक ब्लैकस्पॉट है। सरकार ने ऐसे ब्लैकस्पॉट चिन्हित कर रखे है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चार जगह एलिवेटेड रोड दिए है। जिनमें से एक महुआ, सिकंदरा और कानोता में भी है।
मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि कलक्टर से हुई बात में सामने आया है कि ट्रोला खड़ा हुआ था। ऐसे में या तो साइड लेते वक्त ट्रोले से पिकअप टकरा गई या फिर नींद आ गई। जिसकी वजह से हादसा हुआ। ये तो पुलिस की जांच से ही पता चलेगा। ये बहुत दुखद हादसा है। हमारे यहां पहले कभी इतना दुखद हादसा नहीं हुआ कि एक साथ 10 लोगों की मौत हो जाएं।