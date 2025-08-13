13 अगस्त 2025,

दौसा

Rajasthan Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे यूपी के 11 श्रद्धालुओं की मौत, 9 जयपुर रैफर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 13, 2025

Big-accident-in-Rajasthan
Play video
घायलों को अस्पताल लाते हुए व इनसेट में क्षतिग्रस्त पिकअप। फोटो: ​पत्रिका

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं, 12 लोग गंभीर घायल हो गए। जिनमें से 9 को दौसा जिला अस्पताल से जयपुर रैफर किया गया। अन्य 3 घायलों का दौसा में उपचार किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के समीप तड़के करीब तीन बजे हादसा हुआ। खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे यूपी निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसे में पिकअप सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक महिला ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

9 गंभीर घायल जयपुर रैफर

हादसे में घायल 12 लोगों में से 9 को जयपुर रैफर किया गया। जिनमें में से एक महिला की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य 3 घायलों का दौसा जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा मौके पर पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी।

खाटूश्यामजी से आ रहे थे पिकअप सवार लोग

पिकअप सवार लोग खाटूश्यामजी से उत्तर प्रदेश के एटा में असरोली जा रहे थे। तभी दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। मृतकों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं।

हादसे के बाद मची चीख पुकार

शुरूआती जांच में सामने आया कि पिकअप चालक को नींद की झपकी आने से पिकअप अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े कंटनेर में जारी घुसी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।

भीषण सड़क हादसे पर सीएम ने जताया दुख

भीषण सड़क हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया। सीएम भजनलाल ने एक्स पर लिखा कि दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दु:खद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

