Rajasthan Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे यूपी के 11 श्रद्धालुओं की मौत, 9 जयपुर रैफर

भीषण सड़क हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया। सीएम भजनलाल ने एक्स पर लिखा कि दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दु:खद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।