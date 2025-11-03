Patrika LogoSwitch to English

Phalodi Accident: किसे पता था कि ये आखिरी सेल्फी होगी… बीकानेर में महिलाओं ने खिंचवाई थी ग्रुप फोटो; अपनों के शव देख परिजन बेसुध

राजस्थान के फलोदी जिले में भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास रविवार शाम सात बजे खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Nov 03, 2025

Phalodi-road-accident
Play video

हादसे से पहले की महिलाओं की ग्रुप तस्वीर। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान के फलोदी जिले में भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास रविवार शाम सात बजे खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं, 2 महिलाएं गंभीर घायल हैं। सभी लोग सूरसागर के नैनची बाग क्षेत्र के रहने वाले और आपस में पड़ोसी थे। ये सभी बीकानेर जिले के कोलायत से लौट रहे थे, तभी मतोड़ा में भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। मरने वालों में 4 बच्चे, ड्राइवर और 10 महिलाएं शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक सूरसागर के नैनची बाग निवासी 12 महिलाएं व चार बच्चे देवउठनी एकादशी पर बीकानेर जिले में कोलायत के कपिल मुनि आश्रम के तालाब में कार्तिक स्नान करने गए थे। जहां पर सभी महिलाओं ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई थी। लेकिन, किसे पता था कि उनकी ये आखिरी सेल्फी होगी। तुलसी एकादशी की रात सूरसागर नैनची बाग में दीपों से सजे आंगन में आई बस हादसे की खबर ने पूरे मोहल्ले को भी अंधकार में डूबो दिया।

ओसियां में सच्चियाय माता मंदिर के किए दर्शन

हादसे से पहले सभी महिलाओं ने हंसी-खुशी के माहौल में फोटो खिंचवाए। ओसियां में सच्चियाय माता मंदिर के दर्शन किए और सभी मिनी टूरिस्ट बस में सवार होकर कोलायत के लिए निकले। देवउठनी एकादशी पर स्नान करने के बाद रविवार दोपहर में जोधपुर के लिए रवाना हुए थे।

अपनों की लाशें देख बेसुध हुए परिजन

हादसे के बाद मौके पर लोगों को भीड़ जमा हो गई। टेम्पो ट्रेवलर में फंसे घायलों और शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों की मदद करते हुए भी लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहली बार इस जगह पर इतना बड़ा हादसा देखा है। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जो अपनों की लाशें देखकर बेसुध हो गए। हर किसी का रो-रोकर बुरा हाल था।

मृतकों में 10 महिलाएं और चार बच्चे भी शामिल

मतोड़ा में भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर क्षेत्र में एक ट्रेलर सड़क पर खड़ा था। शाम सात बजे मिनी बस सड़क पर खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया और उसमें सवार 10 महिलाओं, चार बच्चों व ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गईं। जबकि दो अन्य महिलाएं गंभीर घायल हो गईं। मरने वालों में 7 लोग एक ही परिवार के हैं।

03 Nov 2025 07:46 am

03 Nov 2025 07:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Phalodi Accident: किसे पता था कि ये आखिरी सेल्फी होगी… बीकानेर में महिलाओं ने खिंचवाई थी ग्रुप फोटो; अपनों के शव देख परिजन बेसुध

