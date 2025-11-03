Phalodi Accident: किसे पता था कि ये आखिरी सेल्फी होगी… बीकानेर में महिलाओं ने खिंचवाई थी ग्रुप फोटो; अपनों के शव देख परिजन बेसुध

जोधपुर। राजस्थान के फलोदी जिले में भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास रविवार शाम सात बजे खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं, 2 महिलाएं गंभीर घायल हैं। सभी लोग सूरसागर के नैनची बाग क्षेत्र के रहने वाले और आपस में पड़ोसी थे। ये सभी बीकानेर जिले के कोलायत से लौट रहे थे, तभी मतोड़ा में भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। मरने वालों में 4 बच्चे, ड्राइवर और 10 महिलाएं शामिल हैं।