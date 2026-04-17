एमपी में ​चुनावों में किन्हें मिलेगी कांग्रेस की टिकट, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान

MP Congress- मध्यप्रदेश में चुनावों में कांग्रेस किन्हें टिकट देगी, इसपर बड़ा ऐलान हुआ है। किसी सीट के महिला के लिए आरक्षित होने पर उस पर चुनाव लडऩे वाले पुरुष प्रत्याशी की महिला परिजन को टिकट नहीं देकर पार्टी अब महिला कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को हुई महिला कांग्रेस की समीक्षा बैठक में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जो भी चुनाव होंगे उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण का कानून सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई थी।