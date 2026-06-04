दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में शुमार हुए एमपी के डॉ. सुखेश मुखर्जी, एम्स भोपाल को मिली बड़ी उपलब्धि

डॉ. सुखेश मुखर्जी नियमित रूप से अपने विभाग की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं और स्वयं भी उन्नत जीव विज्ञान, जैव रसायन और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हाल ही में उन्हें ब्रिटेन की 230 साल पुरानी लिनियन सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और साथ ही 2020 में उन्हें भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (एमएएमएस) और ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ के सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है। डॉ. सुखेश मुखर्जी रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी (ब्रिटेन) के भी सदस्य हैं। उनकी शोध रुचि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी और चयापचय संबंधी रोगों के जैव रासायनिक पहलुओं में है।