एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया सचिव, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शहडोल जिले की जनपद पंचायत सोहागपुर के पोंगरि गांव के सचिव मंगलेवश्वर मिश्रा को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। पंचायत सचिव मंगलेश्वर मिश्रा गांव के ही उप सरपंच और ठेकेदार अमृत लाल यादव से 25 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। उप सरपंच अमृत लाल यादव के मुताबिक उसने गांव में नल जल योजना के तहत पाइप और पंप का काम कराया था जिसका बिल करीब 2 लाख 37 हजार रूपये हुआ था और इसी बिल को पास करने के एवज में सचिव मंगलेश्वर मिश्रा उससे 25 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा था।