एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया सचिव, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: बिल पास करने के एवज में पंचायत सचिव गांव के ही उपसरपंच और ठेकेदार से मांग रहा था रिश्वत, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा...।

शहडोल

Shailendra Sharma

Oct 30, 2025

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के शहडोल जिले का है जहां ग्राम पंचायत पोंगरि के सचिव को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

बिल पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत

शहडोल जिले की जनपद पंचायत सोहागपुर के पोंगरि गांव के सचिव मंगलेवश्वर मिश्रा को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। पंचायत सचिव मंगलेश्वर मिश्रा गांव के ही उप सरपंच और ठेकेदार अमृत लाल यादव से 25 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। उप सरपंच अमृत लाल यादव के मुताबिक उसने गांव में नल जल योजना के तहत पाइप और पंप का काम कराया था जिसका बिल करीब 2 लाख 37 हजार रूपये हुआ था और इसी बिल को पास करने के एवज में सचिव मंगलेश्वर मिश्रा उससे 25 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा था।

पंचायत में रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

शिकायतकर्ता उप सरपंच अमृत लाल यादव ने 28 अक्टूबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में पंचायत सचिव मंगलेश्वर मिश्रा के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर आज 30 अक्टूबर को जाल बिछाकर शिकायतकर्ता को रिश्वत के 15 हजार रूपये देने के लिए पंचायत सचिव के पास भेजा। पंचायत कार्यालय में जैसे ही सचिव मंगलेश्वर मिश्रा ने शिकायतकर्ता उपसरपंच अमृत लाल यादव से रिश्वत के 15 हजार रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा।

Published on:

30 Oct 2025 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया सचिव, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

