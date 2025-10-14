एमपी में 59 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया समिति प्रबंधक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने तामिया के जिला सहकारी बैंक में दबिश देकर मुनीम प्रसाद प्रभारी समिति प्रबंधक झिरपा तामिया को 59 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है। समिति प्रबंधक मुनीम प्रसाद ने झिरपा निवासी वेयर हाउस संचालक हरीश राय से वेयरहाउस में भंडारण को सुचारू रूप से चलने देने एवं ब्लैक लिस्ट में न डालने के एवज में 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था। बाद में सौदा 59 हजार रुपए में तय हुआ था। समिति प्रबंधक लगातार वेयर हाउस संचालक पर दबाव बनाकर पैसों की मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर संचालक ने लोकायुक्त एसपी जबलपुर को लिखित शिकायत की थी।