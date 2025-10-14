एमपी में 59 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया समिति प्रबंधक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta caught samiti manager taking bribe of rs 59 thousand
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा का है जहां जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एक समिति प्रबंधक को 59 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।
जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने तामिया के जिला सहकारी बैंक में दबिश देकर मुनीम प्रसाद प्रभारी समिति प्रबंधक झिरपा तामिया को 59 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है। समिति प्रबंधक मुनीम प्रसाद ने झिरपा निवासी वेयर हाउस संचालक हरीश राय से वेयरहाउस में भंडारण को सुचारू रूप से चलने देने एवं ब्लैक लिस्ट में न डालने के एवज में 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था। बाद में सौदा 59 हजार रुपए में तय हुआ था। समिति प्रबंधक लगातार वेयर हाउस संचालक पर दबाव बनाकर पैसों की मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर संचालक ने लोकायुक्त एसपी जबलपुर को लिखित शिकायत की थी।
वेयर हाउस संचालक हरीश राय की शिकायत की जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त की एक टीम ट्रेप करने 14 अक्टूबर मंगलवार को तामिया पहुंची। यहां जैसे ही आरोपी मुनीम प्रसाद ने शिकायतकर्ता हरीश राय से जिला सहकारी बैंक में रिश्वत के 59 हजार रूपये लिए तो उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7,13(1), 13(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
