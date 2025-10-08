एमपी में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते पकड़ाया सरपंच पति, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

खरगौन जिले के छोटी कसरावद पंचायत की सरपंच के पति सुरजीत सिंह के खिलाफ इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में आवेदक अंतिम जैन निवासी सर्मथ सिटी इंदौर ने शिकायत की थी कि उसकी छोटी कसरावद पंचायत भवन के सामने कृषि भूमि है जो कि शासकीय भूमि के पास है। शासकीय भूमि के पास से खेतों तक पहुंचने का रास्ता है और सरपंच पति सुरजीत सिंह जो कि पंचायत में बतौर वाटरमैन पद पर कार्यरत है ने धर्मेन्द्र सिंह राठौर के साथ मिलकर उसे धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हारे खेतों के पास से गुजर रहे रास्ते पर पंचायत मंदिर, पौधारोपण व दुकानें बनवाने के साथ ही दशहरे पर रावण जलाने का स्थान चिंहित कर रही है। इससे तुम्हारे खेत पर जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। अगर रास्ता बंद नहीं कराना है तो 25 लाख रूपये देने होंगे।