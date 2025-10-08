Patrika LogoSwitch to English

खरगोन

एमपी में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते पकड़ाया सरपंच पति, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: खेत से निकलने वाले रास्ते को लेकर 25 लाख रूपये रिश्वत मांग रहा था सरपंच पति...।

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2025

khargone

lokayukta caught sarpanch pati taking bribe 100000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के खरगौन जिले का है जहां सरपंच पति व उसके एक साथी को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।

25 लाख रूपये रिश्वत मांग रहा था सरपंच पति

खरगौन जिले के छोटी कसरावद पंचायत की सरपंच के पति सुरजीत सिंह के खिलाफ इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में आवेदक अंतिम जैन निवासी सर्मथ सिटी इंदौर ने शिकायत की थी कि उसकी छोटी कसरावद पंचायत भवन के सामने कृषि भूमि है जो कि शासकीय भूमि के पास है। शासकीय भूमि के पास से खेतों तक पहुंचने का रास्ता है और सरपंच पति सुरजीत सिंह जो कि पंचायत में बतौर वाटरमैन पद पर कार्यरत है ने धर्मेन्द्र सिंह राठौर के साथ मिलकर उसे धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हारे खेतों के पास से गुजर रहे रास्ते पर पंचायत मंदिर, पौधारोपण व दुकानें बनवाने के साथ ही दशहरे पर रावण जलाने का स्थान चिंहित कर रही है। इससे तुम्हारे खेत पर जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। अगर रास्ता बंद नहीं कराना है तो 25 लाख रूपये देने होंगे।

1 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार 8 अक्टूबर को रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रूपये देने के लिए आवेदक अंतिम जैन को रिश्वतखोर सरपंच पति सुरजीत सिंह के पास भेजा। सरपंच पति सुरजीत और उसके साथी धर्मेंद्र ने जैसे ही पहली किश्त के रुप में एक लाख रुपए की रिश्वत आवेदक अंतिम जैन से ली तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त टीम सरपंच पति व उसके साथी को पकड़कर मंडलेश्वर स्थित रेस्ट हाउस लेकर पहुंची जहां आगे की कार्रवाई की गई।

08 Oct 2025 07:15 pm

खरगोन / एमपी में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते पकड़ाया सरपंच पति, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

