एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाई मेडिकल ऑफिसर-सुपरवाईजर की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त की टीम ने शिकायतकर्ता फूलमती सिंह की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर 03 अक्टूबर को लोकायुक्त ने जाल बिछाकर फरियादी फूलमती को रिश्वत के 30 हजार रूपये देने के लिए भेजा। रिश्वतखोर मेडिकल ऑफिसर और सुपरवाईजर ने रिश्वत की रकम देने के लिए आवेदिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी बुलाया और वहां पर जैसे ही वहां आरोपियों ने फरियादी से रिश्वत के 30 हजार रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।