रेल मंत्री वैष्णव ने दी बड़ी सौगात, 2 राज्यों के बीच दौड़ेंगी नई ट्रेनें, इस शहर को मिलेगा फायदा

सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर उपरोक्त ट्रेनों की समय सारणी पूर्व की भांति सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन के अनुसार ही रहेगी। ट्रेनों के संचालक पर श्रीकृष्ण गौतम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री हरदीप सिंह पुरी के प्रतिनिधि के रूप में सांसद बैठक धनबाद में भोपाल एवं दिल्ली के लिए कटनी रूट से ट्रेन की मांग रखते आ रहे थे और उन्होंने उम्मीद जताई के शीघ्र ही चोपन से दिल्ली के लिए भी ट्रेन सुविधा सिंगरौली-कटनी रेल मार्ग (Singrauli Route) से उपलब्ध होगी। (Railway News)