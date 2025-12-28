रेल मंत्री वैष्णव ने दी बड़ी सौगात, 2 राज्यों के बीच दौड़ेंगी नई ट्रेनें, इस शहर को मिलेगा फायदा

2 new trains approved in singrauli route by Railway Minister (फोटो- Patrika.com)
New trains approved: धनवाद से भोपाल वाया सिंगरौली के बीच दो नई ट्रेनें चलाने के लिए रेल मंत्री ने यात्रियों को सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने धनबाद से भोपाल के लिए एक त्री साप्ताहिक ट्रेन संख्या 11631, 11632 और चोपन से भोपाल के मध्य गाड़ी संख्या 11633,11634 सप्ताह में एक दिन वाया सिंगरौली रेलवे स्टेशन से चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
इस आशय की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र भेजकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अवगत कराया है कि आपके मांग पत्र पर उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है। (Railway News)
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सदस्य एवं सांसद बैठकों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum Minister Hardeep Singh Puri) के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले श्रीकृष्ण गौतम ने बताया कि भोपाल से सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को ट्रेन चलेगी तथा वापसी में धनबाद से रविवार, बुधवार एवं शनिवार को इसका संचालन होगा।
उक्त ट्रेनों के संचालन का आदेश रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर एवं पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधकों को भेज दिया है। संचालन की तिथि शीघ्र उक्त जोनल रेलवे द्वारा निर्धारित की जाएगी। इन ट्रेनों का ठहराव सोनभद्र जनपद के रेलवे स्टेशन मिर्चाधूरी, ओबरा डैम, चोपन, रेणुकूट रेलवे स्टेशनों पर रहेगा।
भोपाल से चोपन ट्रेन संख्या 11633 रविवार रात 8.55 पर खुलेगी तथा चोपन सुबह 10.50 पर पहुंचेगी तथा वापसी में चोपन से यह ट्रेन शाम को 5.10 पर चलकर सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। चोपन भोपाल ट्रेन का ठहराव सोनभद्र जनपद के करेला रोड, मिर्चाधूरी, ओबरा डेम रेलवे स्टेशनों पर रहेगा। ट्रेन की कोच संरचना भोपाल निजामुद्दीन ट्रेन संख्या ट्रेन के अनुसार रहेगी।
सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर उपरोक्त ट्रेनों की समय सारणी पूर्व की भांति सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन के अनुसार ही रहेगी। ट्रेनों के संचालक पर श्रीकृष्ण गौतम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री हरदीप सिंह पुरी के प्रतिनिधि के रूप में सांसद बैठक धनबाद में भोपाल एवं दिल्ली के लिए कटनी रूट से ट्रेन की मांग रखते आ रहे थे और उन्होंने उम्मीद जताई के शीघ्र ही चोपन से दिल्ली के लिए भी ट्रेन सुविधा सिंगरौली-कटनी रेल मार्ग (Singrauli Route) से उपलब्ध होगी। (Railway News)
