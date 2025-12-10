10 दिसंबर 2025,

बुधवार

सिंगरौली

कैबिनेट बैठक में मंजूरी, स्वास्थ्य केंद्र में 30 नहीं अब होंगे ‘100 बेड’

MP News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी व देवसर अब तक 30 बेड में संचालित हो रहे थे। कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है।

सिंगरौली

image

Astha Awasthi

Dec 10, 2025

health center, MP NEWS

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Photo Source- freepik)

MP News: बीते दिन कैबिनेट की बैठक में बड़े निर्ण लिए गए। जानकारी के लिए बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर में 30 बेड से बढ़ाकर 50 और चितरंगी स्वास्थ्य केंद में 30 से 100 बेड की क्षमता बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई है। बैठक में उक्त संस्थाओं में 345 नियमित और तीन संविदा पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही 136 लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी व देवसर अब तक 30 बेड में संचालित हो रहे थे। कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है। इससे न केवल स्थानीय मरीजों को सहूलियत होगी बल्कि बेड के अभाव में उन्हें जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर रेफर नहीं करना पड़ेगा।

आसानी से भर्ती हो सकेंगे मरीज

चितरंगी व देवसर के स्वास्थ्य केंद्रों से जब गंभीर मरीजों को बेड के अभाव में रेफर किया जाता था तो यहां पहुंचने में उन्हें देर होती थी। जिससे मरीजों की हालत और बिगड़ जाती थी और उन्हें स्वस्थ करने में चिकित्सकों को परेशान होना पड़ता था। अब ऐसे हालात सामने नहीं आएंगे। देवसर स्वास्थ्य केंद्र में 50 और चितरंगी में 100 बेड की क्षमता होगी और मरीजों को आसानी से भर्ती किया जा सकेगा। जिससे उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में ही बेहतर उपचार मुहैया कराया जाएगा।

अस्पताल में बेड बढ़ाने की लंबे समय से मांग

क्षेत्र में भ्रमण के दौरान देवसर व चितरंगी की जनता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग की थी कि अस्पताल में बेड क्षमता बढ़ाई जाए क्योंकि उपचार के लिए स्थानीय मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके मद्देनजर जनप्रतिनिधियों की ओर से शासन स्तर पर यह जनता की मांग को अवगत कराया गया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के दौरान बेड क्षमता को बढ़ाकर दोनों स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने की हरी झंडी मिल गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / कैबिनेट बैठक में मंजूरी, स्वास्थ्य केंद्र में 30 नहीं अब होंगे ‘100 बेड’

