कैबिनेट बैठक में मंजूरी, स्वास्थ्य केंद्र में 30 नहीं अब होंगे ‘100 बेड’

चितरंगी व देवसर के स्वास्थ्य केंद्रों से जब गंभीर मरीजों को बेड के अभाव में रेफर किया जाता था तो यहां पहुंचने में उन्हें देर होती थी। जिससे मरीजों की हालत और बिगड़ जाती थी और उन्हें स्वस्थ करने में चिकित्सकों को परेशान होना पड़ता था। अब ऐसे हालात सामने नहीं आएंगे। देवसर स्वास्थ्य केंद्र में 50 और चितरंगी में 100 बेड की क्षमता होगी और मरीजों को आसानी से भर्ती किया जा सकेगा। जिससे उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में ही बेहतर उपचार मुहैया कराया जाएगा।