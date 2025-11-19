एमपी के सिंगरौली को मिलेगी बड़ी सौगात, हवाई पट्टी से 72 सीटर विमान भरेगा उड़ान, सर्वे शुरू

Singrauli will get a big gift, सिंगरौलिया हवाई पट्टी से 72 सीटर विमान भरेगा उड़ान (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP News: सिंगरौली जिले के सिंगरौलिया हवाई पट्टी से अब 72 सीटर विमान उड़ान भरेगा। इसके लिए मंगलवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भेजी गई टीम ने कलेक्टर गौरव बैनल के साथ संयुक्त रूप से सिंगरौलिया हवाई पट्टी पहुंचकर प्री फिजवेलटी सर्वे किया। कलेक्टर ने बताया कि सर्वे के दौरान दल ने हवाई पट्टी के विस्तार का अवलोकन किया। प्रारंभिक सर्वे के दौरान जांच दल द्वारा एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए हवाई पट्टी की लंबाई-चौड़ाई उपलब्ध क्षेत्रफल एवं सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर ओएलएस सर्वे की प्रक्रिया की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द ओएलएस सर्वे पूर्ण कराएं। सभी विभागों के सहयोग से यह कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। उक्त सर्वे पूर्णत: वैज्ञानिक विधि से डेटा ड्रेवेन सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। सर्वे के दौरान जो भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होंगी उन्हें समय पर पूर्ण कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। दल ने विभिन्न की एटीसी उड़ान 72 सीटर बड़ेेविमान लाने की संभावनाओं का निरीक्षण किया है। रनवे हवाई पट्टी एटीसी की स्थापना, फायर स्टेशन तथा बाउंड्रीवाल को ऊंचा करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण किया है। जो यहां यूल लेने के लिए उतरे थे। हालांकि इसके ठीक दूसरे दिन जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का दल जांच करने हवाई पट्टी पहुंचे तो क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और अब 72 सीटर बड़ा विमान उतरने की बात सुनकर जनता में खुशी का माहौल है।
आने वाले समय में जिले(Singrauli) वासियों को एयरपोर्ट की सौगात मिलेने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। बड़े शहरों तक कनेक्टीविटी सुविधा जनक होगी। निरीक्षण के दौरान डीजीएम एरोप्लेनिंग प्रविन्द्र तिवारी, डीजीएम सीएनएस प्रदीप कुमार, डीजीएम ओपीएस अंकुर खरे, एजीएम एटीएम अश्वनी कुमार, सीनियर मैनेजर इसी विनय गंगेले, अर्किटेक्ट मैनेजर अनुज भारती सहित तहसीलदार प्रीति सिकरवार, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एसबी सिंह कर्चुली, कार्यपालन यंत्री पीआईयू प्रदीप चढार, उपयंत्री संजय श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
सिंगरौलिया हवाई पट्टी पर बीते सोमवार को एक साथ सेना के तीन माइक्रोलाइट विमान उतरे। एक साथ तीन विमानों की आवाज को सुनकर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि बाद में रहवासियों को पता चला कि तीन माइक्रोलाइट विमान जो उतरे हैं वह भारतीय सेना के हैं। यह जबलपुर में आयोजित एक शो में शामिल होने के लिए गए थे।
