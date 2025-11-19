एमपी के सिंगरौली को मिलेगी बड़ी सौगात, हवाई पट्टी से 72 सीटर विमान भरेगा उड़ान, सर्वे शुरू

कलेक्टर ने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द ओएलएस सर्वे पूर्ण कराएं। सभी विभागों के सहयोग से यह कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। उक्त सर्वे पूर्णत: वैज्ञानिक विधि से डेटा ड्रेवेन सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। सर्वे के दौरान जो भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होंगी उन्हें समय पर पूर्ण कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। दल ने विभिन्न की एटीसी उड़ान 72 सीटर बड़ेेविमान लाने की संभावनाओं का निरीक्षण किया है। रनवे हवाई पट्टी एटीसी की स्थापना, फायर स्टेशन तथा बाउंड्रीवाल को ऊंचा करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण किया है। जो यहां यूल लेने के लिए उतरे थे। हालांकि इसके ठीक दूसरे दिन जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का दल जांच करने हवाई पट्टी पहुंचे तो क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और अब 72 सीटर बड़ा विमान उतरने की बात सुनकर जनता में खुशी का माहौल है।