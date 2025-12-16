दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क चौड़ीकरण मंजूर, NTPC ने जारी किया 5.83 करोड़ का टेंडर

आपको बता दें कि, विंध्यनगर - तेलगवा मुख्य मार्ग बीते कई सालों से जर्जर अवस्था में था, जिसके कारण भारी वाहनों समेत आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन दुर्घटनाएं और जाम की स्थिति जनता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण का निर्णय लेते हुए टेंडर जारी किया गया है। सड़क चौड़ीकरण के बाद इस मार्ग पर भीड़भाड़, दुर्घटनाओं और आवागमन संबंधी समस्याओं में कमी आने की संभावना है।