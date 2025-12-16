16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

सिंगरौली

दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क चौड़ीकरण मंजूर, NTPC ने जारी किया 5.83 करोड़ का टेंडर

Vindhyanagar To Telgava Road : एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा विंध्यनगर से तेलगवा तक सड़क चौड़ीकरण की सालों से लंबित मांग को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ-साथ एमपी से लेकर उत्तर प्रदेश तक के राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 16, 2025

Vindhyanagar To Telgava Road

Photo Source- Patrika

Vindhyanagar To Telgava Road :मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा विंध्यनगर से तेलगवा तक सड़क चौड़ीकरण की सालों से लंबित मांग को मंजूरी मिल गई है। सड़क चौड़ीकरण के बाद स्थानीय लोगों के साथ-साथ एमपी से लेकर उत्तर प्रदेश तक के राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी।

एनटीपीसी विंध्याचल के अपर महाप्रबंधक कुंदन किशोर का कहना है कि, सड़क चौड़ीकरण के निर्माण के लिए 5 करोड़ 83 लाख 4 हजार 420 रुपए का टेंडर जारी किया गया है।

वर्षों से परेशान हैं राहगीर

आपको बता दें कि, विंध्यनगर - तेलगवा मुख्य मार्ग बीते कई सालों से जर्जर अवस्था में था, जिसके कारण भारी वाहनों समेत आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन दुर्घटनाएं और जाम की स्थिति जनता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण का निर्णय लेते हुए टेंडर जारी किया गया है। सड़क चौड़ीकरण के बाद इस मार्ग पर भीड़भाड़, दुर्घटनाओं और आवागमन संबंधी समस्याओं में कमी आने की संभावना है।

जल्द मिलेगी राहत

एनटीपीसी विंध्याचल के अपर महाप्रबंधक कुंदन किशोर के अनुसार, सेमरा बाबा मंदिर के पास ओवर ब्रिज का काम चल रहा है जो जल्द ही पूरा होने वाला है। सड़कों पर बराबर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने इस फैसले के लिए एनटीपीसी प्रबंधन का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि, ये फैसला क्षेत्र के विकास और आमजन की सुविधा के लिए बेहद अहम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

Published on:

16 Dec 2025 01:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क चौड़ीकरण मंजूर, NTPC ने जारी किया 5.83 करोड़ का टेंडर

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika Site Logo

