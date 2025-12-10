एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस जांच दल को पुलिस ने जंगल में जाने से रोका…

कांग्रेस जांच दल को प्रशासन ने रोका (source-patrika)
mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के घीरौली में अडानी कोल माइंस के लिए काटे जा रहे करीब 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा और गर्माता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच बुधवार को प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा जांच दल सिंगरौली पहुंचा था जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता जैसे ही सुलियारी कोल ब्लॉक में पेड़ों की कटाई का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं को जंगल में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया।
सिंगरौली जिले की सरई तहसील क्षेत्र के सुलियारी कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन को लेकर पखवाड़े भर से चल रही बासी बेरदह के जंगलों की कटाई के विरोध में बुधवार को कांग्रेस का उच्च स्तरीय जांच दल सिंगरौली पहुंचाl जहां प्रशासन ने कांग्रेस जांच दल के नेताओं को जंगल के अंदर जाने से पहले ही रोक दिया। कांग्रेस नेताओं का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और पेड़ों कटाई की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण करना था। लेकिन मौके पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं सुनी गई। जिसके विरोध में जीतू पटवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन कंपनी के दबाव में कार्रवाई कर रहा है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे, झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया, राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम और पूर्व नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता जांच करने के लिए पहुंचे सरई तहसील के सुलियारी कोल ब्लॉक स्थल पर पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं के आने के कारण पहले से ही यहां पर पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। प्रशासन का कहना है कांग्रेस जांच दल का जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है l इसलिए इन्हें मौके पर ही रोक दिया गयाl
