10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगरौली

एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस जांच दल को पुलिस ने जंगल में जाने से रोका…

mp news: सुलियारी कोल ब्लॉक में पेड़ों की कटाई का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस जांच दल के नेताओं को रोका गया, गेट पर ही धरने पर बैठे....।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Shailendra Sharma

Dec 10, 2025

singrauli

कांग्रेस जांच दल को प्रशासन ने रोका (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के घीरौली में अडानी कोल माइंस के लिए काटे जा रहे करीब 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा और गर्माता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच बुधवार को प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा जांच दल सिंगरौली पहुंचा था जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता जैसे ही सुलियारी कोल ब्लॉक में पेड़ों की कटाई का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं को जंगल में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया।

कांग्रेस नेताओं को जंगल में जाने से रोका

सिंगरौली जिले की सरई तहसील क्षेत्र के सुलियारी कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन को लेकर पखवाड़े भर से चल रही बासी बेरदह के जंगलों की कटाई के विरोध में बुधवार को कांग्रेस का उच्च स्तरीय जांच दल सिंगरौली पहुंचाl जहां प्रशासन ने कांग्रेस जांच दल के नेताओं को जंगल के अंदर जाने से पहले ही रोक दिया। कांग्रेस नेताओं का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और पेड़ों कटाई की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण करना था। लेकिन मौके पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं सुनी गई। जिसके विरोध में जीतू पटवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन कंपनी के दबाव में कार्रवाई कर रहा है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है।

प्रशासन बोला-जंगल में जाना सुरक्षित नहीं

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे, झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया, राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम और पूर्व नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता जांच करने के लिए पहुंचे सरई तहसील के सुलियारी कोल ब्लॉक स्थल पर पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं के आने के कारण पहले से ही यहां पर पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। प्रशासन का कहना है कांग्रेस जांच दल का जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है l इसलिए इन्हें मौके पर ही रोक दिया गयाl

ये भी पढ़ें

MP News: एमपी में बनेगा नया जिला ! इस तहसील को जिला बनाने की मांग तेज
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस जांच दल को पुलिस ने जंगल में जाने से रोका…

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है।

health center, MP NEWS
सिंगरौली

एमपी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

singrauli
सिंगरौली

एमपी के सिंगरौली को मिलेगी बड़ी सौगात, हवाई पट्टी से 72 सीटर विमान भरेगा उड़ान, सर्वे शुरू

Singrauli will get a big gift
सिंगरौली

बड़ी खबर: CM ऑफिस के फर्जी लेटर ने मचाया हड़कंप, प्रमोशन के लिए महिला ने किया फर्जीवाड़ा

cmo fake promotion letter shivani garg assistant engineer mp news
सिंगरौली

मुख्य सचिव बनकर कलेक्टर को दे दिए अहम निर्देश, पुलिस ने बाप-बेटे समेत 3 शातिर ठगों को दबोचा

MP News
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.