एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस जांच दल को पुलिस ने जंगल में जाने से रोका…

सिंगरौली जिले की सरई तहसील क्षेत्र के सुलियारी कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन को लेकर पखवाड़े भर से चल रही बासी बेरदह के जंगलों की कटाई के विरोध में बुधवार को कांग्रेस का उच्च स्तरीय जांच दल सिंगरौली पहुंचाl जहां प्रशासन ने कांग्रेस जांच दल के नेताओं को जंगल के अंदर जाने से पहले ही रोक दिया। कांग्रेस नेताओं का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और पेड़ों कटाई की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण करना था। लेकिन मौके पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं सुनी गई। जिसके विरोध में जीतू पटवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन कंपनी के दबाव में कार्रवाई कर रहा है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है।