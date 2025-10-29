मुख्य सचिव बनकर कलेक्टर को दे दिए अहम निर्देश, पुलिस ने बाप-बेटे समेत 3 शातिर ठगों को दबोचा

आपको बता दें कि, दो दिन पहले कलेक्टर के शासकीय मोबाइल पर एक व्हाट्सऐप संदेश आया। संदेश भेजने वाले ने खुद को 'मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन' बताया और डीएमएफ फंड से जुड़ा काम तुरंत निपटाने के निर्देश दिए। इस तरह संदेश मिलने पर कलेक्टर को शंका हुई, जिसका पर्दाफाश करने के लिए आईएएस गौरव बैनल ने एक तरफ तो आरोपी से संपर्क बनाए रखा और उसके दिए निर्देश को जल्दी निपटाने का आश्वासन दिया, ताकि उन्हें किसी तरह का संदेह न हो। दूसरी तरफ संबंधित संदेश की जांच शुरू कराई और योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को पकड़ने की रणनीति बनाई। उन्होंने तुरंत पुलिस अधीक्षक को सूचित किया, जिसके बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।