बड़ी खबर: CM ऑफिस के फर्जी लेटर ने मचाया हड़कंप, प्रमोशन के लिए महिला ने किया फर्जीवाड़ा

नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान को आदेश की सत्यता पर संदेह हुआ। उन्होंने 12 सितंबर को भोपाल के नगरीय प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर जांच कराई। जांच में 4 नवंबर 2025 को पुष्टि हुई कि शिवानी गर्ग का कोई पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुआ है और प्रस्तुत दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी है। यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित आदेश न तो जारी किया गया था और न ही किसी प्रकार से प्रमाणित था।