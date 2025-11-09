Patrika LogoSwitch to English

सिंगरौली

बड़ी खबर: CM ऑफिस के फर्जी लेटर ने मचाया हड़कंप, प्रमोशन के लिए महिला ने किया फर्जीवाड़ा

MP News: सिंगरौली नगर निगम की सब इंजीनियर शिवानी गर्ग ने सीएम ऑफिस से फर्जी प्रमोशन लेटर बनवाकर खुद को सहायक यंत्री घोषित कर दिया। जांच में खुलासा होते ही मचा हड़कंप।

सिंगरौली

image

Akash Dewani

Nov 09, 2025

cmo fake promotion letter shivani garg assistant engineer mp news

sub engineer shivani garg fake promotion letter scam (फोटो- सोशल मीडिया)

CMO Fake promotion letter:सिंगरौली नगर निगम कार्यालय में पदस्थ सब इंजीनियर शिवानी गर्ग (sub-engineer shivani garg) पर फर्जी दस्तावेज बनाकर पदोन्नति का फायदा लेने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। नगर निगम कमिश्नर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

पुलिस मामले की विवेचना शुरु कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिवानी गर्ग सिंगरौली नगर निगम में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। शिवानी ने गत माह 21 अगस्त 2025 को एक पदोन्नति आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। शिवानी ने आदेश ननि में जमा करते हुए कार्यभार दिए जाने की मांग की थी। (mp news)

जांच में नकली निकला पदोन्नति का पत्र

नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान को आदेश की सत्यता पर संदेह हुआ। उन्होंने 12 सितंबर को भोपाल के नगरीय प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर जांच कराई। जांच में 4 नवंबर 2025 को पुष्टि हुई कि शिवानी गर्ग का कोई पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुआ है और प्रस्तुत दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी है। यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित आदेश न तो जारी किया गया था और न ही किसी प्रकार से प्रमाणित था।

कमिश्नर ने कोतवाली थाने में की शिकायत

इसके बाद कमिश्नर सविता प्रधान ने बैढ़न कोतवाली थाने में सब इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते ने बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि कथित तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय का फर्जी आदेश कैसे तैयार हुआ और इस प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल हो सकता है। इसकी बारीकी से विवेचना की जा रही है।

एक महीने की छुट्टी लेकर गायब

जानकारी के मुताबिक जब पदोन्नति पत्र संदिग्ध पाया गया तो इसके बाद से कमिश्नर ने शिवानी को आवास योजना अनुभाग में अटैच कर दिया था। फिलहाल वर्तमान में सब इंजीनियर एक महीने की छुट्टी लेकर गायब हैं। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। शिवानी गर्ग की छह महीने पहले ही शादी हुई है। शनिवार को ही केस दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद पूरे नगर निगम में चर्चा का विषय बना हुआ है। (mp news)



Published on:



