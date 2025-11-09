JNU चुनाव में चमकी MP की ‘कामरेड’ बेटी, जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर किया कब्जा

JNUSU Election Results: देश की सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में एमपी की बेटी ने झंडे गाड़ दिए। गाडरवारा नगर से करीब 16 दूर स्थित ग्राम बांदरबरु निवासी दानिश अली (Danish Ali) ने जवाहर लाल नेहरु विश्ववि‌द्यालय (JNU) के छात्र संघ चुनाव में ज्वाइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) पद पर जीत दर्ज की है। बेटी की सफलता से न केवल दानिश का परिवार बल्कि क्षेत्र के लोगों में भी खुशी का माहौल है।