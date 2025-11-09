JNU चुनाव में चमकी MP की ‘कामरेड’ बेटी, जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर किया कब्जा

JNUSU Election Results danish ali wins joint secretary (फोटो- सोशल मीडिया)
JNUSU Election Results: देश की सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में एमपी की बेटी ने झंडे गाड़ दिए। गाडरवारा नगर से करीब 16 दूर स्थित ग्राम बांदरबरु निवासी दानिश अली (Danish Ali) ने जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र संघ चुनाव में ज्वाइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) पद पर जीत दर्ज की है। बेटी की सफलता से न केवल दानिश का परिवार बल्कि क्षेत्र के लोगों में भी खुशी का माहौल है।
दानिश के पिता सेवानिवृत्त शिक्षक सैयद एहफाज अली ने बताया कि उनकी दो संतानों में दानिश छोटी बेटी है। जिसकी प्रारंभिक शिक्षा गाडरवारा के काइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल से हुई। इसके बाद न्यू ऐज पब्लिक स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद दानिश ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की।
वर्तमान में वह जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, जहां उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा किया है। वे कहते हैं कि चुनाव में मिली जीत के बाद दानिश की व्यस्तता बढ़ गई है, शनिवार की दोपहर कुछ देर ही उसकी मां से बात हुई थी। वह वर्ष 2019 में पढ़ाई करने दिल्ली गई थी। दानिश की मां प्राचार्य है और अब परिवार गाडरवारा में निवासरत है
