मांस बिक्री पर दो दिन रहेगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

बता दें कि, ये प्रतिबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा नीति और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को सम्मान देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नगर निगम की ओर से सभी मांस विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि, जनवरी माह की दोनों तारीखों में कोई बिक्री नहीं की जा सकेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी चालान के साथ साथ दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, नियम तोड़ने वाले के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।