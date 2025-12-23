23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

शहडोल

सराफा दुकान में शटर तोडकऱ, 90 हजार रुपए के जेवर ले गए बदमाश

जैतपुर थाना क्षेत्र के रसमोहनी की घटना, जांच में जुटी पुलिस

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 23, 2025

जैतपुर थाना क्षेत्र के रसमोहनी की घटना, जांच में जुटी पुलिस
शहडोल. जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसमोहनी मेंं बीती रात बदमाशों ने सराफा दुकान को अपना निशाना बनाते हुए 90 हजार रुपए कीमती जेवर पार कर दिए। घटना की शिकायत सराफा व्यापारी विपिन कुमार सोनी पिता बीरेन्द्र ने थाने में दर्ज कराई है। पीडि़त ने बताया कि बस स्टैंड काम्प्लेक्स में सराफा की दुकान है। रविवार की शाम करीब 7.30 बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह स्थानीय लोगों ने फोन से जानकारी दी कि दुकान का शटर आधा खुला हुआ है व कांच टूटा हुआ है। जानकारी मिलते ही दुकान संचालक विपिन कुमार मौके पर पहुंचे और देखा तो कीमती जेवर दुकान से गायब थे। घटना की जानकारी पीडि़त ने पुलिस को दी। पुलिस व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि दुकान से चांदी के कीमती जेवर कीमत करीब 90 हजार रुपए की चोरी हुई है, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सीसीटीवी में दर्ज नहीं हुई वारदात

पीडि़त दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन हार्डडिस्क 21 दिसंबर की रात 11 बजे से काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण चोरी की वारदात की रिकार्डिंग नहीं हो सकी है। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

नकाब पहनकर दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बीती रात पंचायती मंदिर के पास स्थित एक दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को पीडि़त दुकानदार प्रतीक सराफ निवासी वार्ड 11 पंचायती मंदिर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती रात अज्ञात बदमाशों ने दुकान का शटर तोडकऱ नकदी व आभूषण सहित कुल 15000 हजार रुपए के सामान चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने घटना स्थल की जांच की। साथ ही दुकान व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। फुटेज में एक युवक नकाब पहनकर दुकान में चोरी करते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों से फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले युवक की पहचान आयुष उर्फ दीपक ताम्रकार निवासी पंचायती मंदिर के रूप में की। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी आयुष उर्फ दीपक के कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए पैसे भी बरामद किए।

