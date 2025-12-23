सराफा दुकान में शटर तोडकऱ, 90 हजार रुपए के जेवर ले गए बदमाश

जैतपुर थाना क्षेत्र के रसमोहनी की घटना, जांच में जुटी पुलिस

शहडोल. जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रसमोहनी मेंं बीती रात बदमाशों ने सराफा दुकान को अपना निशाना बनाते हुए 90 हजार रुपए कीमती जेवर पार कर दिए। घटना की शिकायत सराफा व्यापारी विपिन कुमार सोनी पिता बीरेन्द्र ने थाने में दर्ज कराई है। पीडि़त ने बताया कि बस स्टैंड काम्प्लेक्स में सराफा की दुकान है। रविवार की शाम करीब 7.30 बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह स्थानीय लोगों ने फोन से जानकारी दी कि दुकान का शटर आधा खुला हुआ है व कांच टूटा हुआ है। जानकारी मिलते ही दुकान संचालक विपिन कुमार मौके पर पहुंचे और देखा तो कीमती जेवर दुकान से गायब थे। घटना की जानकारी पीडि़त ने पुलिस को दी। पुलिस व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि दुकान से चांदी के कीमती जेवर कीमत करीब 90 हजार रुपए की चोरी हुई है, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।