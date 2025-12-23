राष्ट्रीय बास्केटबॉल : महाराष्ट्र को हराकर केरल की टीम बनी विजेता

सोमवार की सुबह पाली में डाइट परिसर स्थित खेल मैदान में दोनो सेमीफाइनल मुकाबले हुए। सबसे पहला मैच तमिलनाडू व केरला के बीच हुआ। इसमें अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए केरला ने तमिलनाडू को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। इसी प्रकार दूसरा सेमीफाइनल मैच महाराष्ट्र व हरियाणा के बीच खेला गया। इस मुकाबले में महाराष्ट्र ने हरियाणा को 60-43 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी पाली में केरल व महाराष्ट्र के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में केरला ने 46-25 से जीत दर्ज कर राष्ट्रीय बास्केटबॉल विजेता का खिताब हासिल किया। इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों का विशेष उत्साह देखने मिला।