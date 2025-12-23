राष्ट्रीय बास्केटबॉल : महाराष्ट्र को हराकर केरल की टीम बनी विजेता

शहडोल. 69वीं अण्डर-14 राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सोमवार को डाइट परिसर में केरल व महाराष्ट्र के बीच खेला गया। इस मुकाबले में केरल ने महाराष्ट्र को 46-25 से मात देकर विजेता बनी। प्रतियोगिता का समापन समारोह मंगलवार को सुबह 11 बजे से जैतपुर विधायक जयसिंह मरावी के मुख्य आतिथ्य में महात्मा गांधी स्टेडियम में होगा। समापन समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
उल्लेखनीय है कि संभागीय मुख्यालय में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 30 टीमों के 358 खिलाडिय़ों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी प्रतियोगिताएं मुख्यालय के चार खेल मैदान महात्मा गांधी स्टेडियम, कन्या महाविद्यालय, कान्वेंट स्कूल व डाइट परिसर में आयोजित की गई। रविवार को प्रतियोगितार के क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करते हुए तमिलनाडू, हरियाणा, केरला व महाराष्ट्र की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।
सोमवार की सुबह पाली में डाइट परिसर स्थित खेल मैदान में दोनो सेमीफाइनल मुकाबले हुए। सबसे पहला मैच तमिलनाडू व केरला के बीच हुआ। इसमें अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए केरला ने तमिलनाडू को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। इसी प्रकार दूसरा सेमीफाइनल मैच महाराष्ट्र व हरियाणा के बीच खेला गया। इस मुकाबले में महाराष्ट्र ने हरियाणा को 60-43 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी पाली में केरल व महाराष्ट्र के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में केरला ने 46-25 से जीत दर्ज कर राष्ट्रीय बास्केटबॉल विजेता का खिताब हासिल किया। इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों का विशेष उत्साह देखने मिला।
