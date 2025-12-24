रिहायसी क्षेत्र में मादा बाघ का डेरा, हर दिन मवेशी को बना रही निवाला, दहशत में ग्रामीण

शहडोल/उमरिया. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर से लगे क्षेत्र में मादा बाघ का मूवमेंट बना हुआ है। गांव के आस पास बाघ की मौजूदगी व पशुओं के लगातार शिकार किए जाने से ग्रामीण दहशत में है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चिल्हारी के गड़रिहा हार में मादा बाघ तीन दिन से डंटी हुई हैं। यहां उसने एक गाय और एक बकरी का शिकार किया है। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी लेकिन वन अमला मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने अमरपुर पुलिस को घटना से अवगत कराया। मौके पर पहुंचे अमरपुर चौकी प्रभारी ने गांव में मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की समझाइश दी है। वहीं सोमवार को मौके पर पहुंचे एसडीओ वन ने मादा बाघ के रेस्क्यू को लेकर कोई पहल नहीं की इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने मिली। हालांकि मंगलवार को मौके पर पहुंचे उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पीके वर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि योजना बनाकर मादा बाघ का रेस्क्यू कर उसे शिफ्ट किया जाएगा। उन्होने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में वन अमले के साथ हाथियों से निगरानी कराई जा रही है।