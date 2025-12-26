शिक्षक ने छोटे-छोटे बच्चों से पानी भरवाकर कराई सुविधाघर की सफाई

प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती कठौतिया में कक्षा 1-5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। यहां की कुल 28 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। स्कूल में संस्था प्रमुख कतिराम कोल के साथ एक महिला शिक्षक भी पदस्थ हैं। वहीं शिक्षक का भी एक वीडियो सामने आया है, जब ग्रामीण ने शिक्षक से सुविधाघर की सफाई बच्चों से कराने की बात पूछी तो उन्होंने साफ कह दिया, बच्चे अपनी खुशी से पानी भर रहे हैं। स्कूल में साफ-सफाई के लिए कंटिनजेंसी (आकस्मिक) मद आवंटित किया जाता है, इस मद का उपयोग संस्था प्रमुख सुविधाघरों की सफाई के साथ ही अन्य आवश्यक कार्यों में कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में इस मद का आवश्यक कार्य में उपयोग न कर शिक्षक अपने निजी स्वार्थ में करते हैं। बिल बाउचर लगाकर राशि आहरित कर लेते हैं।