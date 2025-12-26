26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

शहडोल

शिक्षक ने छोटे-छोटे बच्चों से पानी भरवाकर कराई सुविधाघर की सफाई

शिक्षक ने छोटे-छोटे बच्चों से पानी भरवाकर कराई सुविधाघर की सफाई

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 26, 2025

शहडोल के प्राथमिक स्कूल कठौतिया का मामला, वीडियो हो रहा वायरल
शहडोल. सोहागपुर विकासखंड के जनशिक्षा केन्द्र खैरहा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय पुरानी बस्ती कठौतिया में विद्यार्थियों से सुविधाघर (शौचालय) की सफाई कराने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थी बड़ी-बड़ी बाल्टी में पानी भरकर लाते और सुविधाघर की सफाई करते दिख रहे हैं। वीडियो में बच्चे बता रहे हैं कि शिक्षक ने सुविधाघर की सफाई करने के लिए कहा था। यह पूरा मामला एक दिन पहले बुधवार का स्कूल समय का बताया जा रहा हैै। सोशल मीडिया में वीडियो आने के बाद विभाग के अधिकारी जांच कराकर दोषी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।

विद्यालय में 28 विद्यार्थी हैं पंजीकृत

प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती कठौतिया में कक्षा 1-5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। यहां की कुल 28 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। स्कूल में संस्था प्रमुख कतिराम कोल के साथ एक महिला शिक्षक भी पदस्थ हैं। वहीं शिक्षक का भी एक वीडियो सामने आया है, जब ग्रामीण ने शिक्षक से सुविधाघर की सफाई बच्चों से कराने की बात पूछी तो उन्होंने साफ कह दिया, बच्चे अपनी खुशी से पानी भर रहे हैं। स्कूल में साफ-सफाई के लिए कंटिनजेंसी (आकस्मिक) मद आवंटित किया जाता है, इस मद का उपयोग संस्था प्रमुख सुविधाघरों की सफाई के साथ ही अन्य आवश्यक कार्यों में कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में इस मद का आवश्यक कार्य में उपयोग न कर शिक्षक अपने निजी स्वार्थ में करते हैं। बिल बाउचर लगाकर राशि आहरित कर लेते हैं।

इनका कहना
सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय पुरानी बस्ती कठौतिया में बच्चों से पानी भरवाकर सुविधाघर की सफाई कराई जा रही है, इस मामले की जांच कराई जाएगी, और जो भी दोषी शिक्षक होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
महेन्द्र मिश्रा, बीआरसी

26 Dec 2025 11:37 am

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

