फुटबॉल का रोमांच : प्रदेश के 12 विवि के फुटबॉल खिलाड़ी 11 नॉकआउट मुकाबलों में दागेंगे गोल

शहडोल. पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज सोमवार से हो रहा है। इस राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी विश्वविद्यालय कर रहा है। प्रबंधन ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों की टीमें भी शहडोल पहुंच रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। इसमें प्रदेश के 12 प्रमुख विश्वविद्यालयों की पुरुष फुटबॉल टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में कुल 11 नॉक आउट मुकाबले होंगे, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयीन खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं में खेल भावना का विकास करना तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उभरती प्रतिभाओं की पहचान करना है।
विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आदर्श तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 12 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। इनमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, पं. शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय सागर तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की टीमें सहभागिता करेंगी। इस प्रतियोगिता में संतोष ट्रॉफी एवं राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं, जिससे मुकाबले अत्यंत रोमांचक होने की संभावना है।
विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खिलाडिय़ों के लिए आवास, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा एवं खेल मैदान की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राम शंकर, प्राध्यापक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहेंगे। आयोजन को सफल बनाने आयोजन समिति का गठन किया गया है।
