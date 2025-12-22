22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

फुटबॉल का रोमांच : प्रदेश के 12 विवि के फुटबॉल खिलाड़ी 11 नॉकआउट मुकाबलों में दागेंगे गोल

पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 22, 2025

oplus_2

शहडोल. पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज सोमवार से हो रहा है। इस राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी विश्वविद्यालय कर रहा है। प्रबंधन ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों की टीमें भी शहडोल पहुंच रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। इसमें प्रदेश के 12 प्रमुख विश्वविद्यालयों की पुरुष फुटबॉल टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में कुल 11 नॉक आउट मुकाबले होंगे, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयीन खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं में खेल भावना का विकास करना तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उभरती प्रतिभाओं की पहचान करना है।

ये टीमें प्रतियोगिता में होंगी शामिल

विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आदर्श तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 12 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। इनमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, पं. शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय सागर तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की टीमें सहभागिता करेंगी। इस प्रतियोगिता में संतोष ट्रॉफी एवं राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं, जिससे मुकाबले अत्यंत रोमांचक होने की संभावना है।

मैदान तैयार, अन्य व्यवस्थाएं भी पूरी

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खिलाडिय़ों के लिए आवास, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा एवं खेल मैदान की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राम शंकर, प्राध्यापक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहेंगे। आयोजन को सफल बनाने आयोजन समिति का गठन किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / फुटबॉल का रोमांच : प्रदेश के 12 विवि के फुटबॉल खिलाड़ी 11 नॉकआउट मुकाबलों में दागेंगे गोल

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में दिखा उत्साह, शिविर में 93 सेवादारों ने किया रक्तदान

शहडोल

सतना की घटना से बढ़ी परिजनों की चिंता, कहा- जांच के बाद ही चढ़ाया जाए ब्लड

शहडोल

छात्रावास में बन रहा सिर्फ दाल चावल, अधीक्षिका करती हैं टार्चर

शहडोल

बस स्टैंड से छोहरी तक 66 करोड़ की लागत से बनेगी 34 किमी लंबी व 10 मीटर चौड़ी सडक़

शहडोल

मेडिकल कॉलेज में पहली बार कॉर्निया रिट्रीवल, भेजा गया रीवा लैब

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.