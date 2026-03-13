13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

पेड़ से टपक रहा पीला सोना, महुआ की खुशबू से महक रही आदिवासियों की जेब

आदिवासियों के सालभर के वजूद की पूंजी है महुआ फूलशहडोल. जब सूरज की पहली किरण भी धरती को नहीं छूती, तब शहडोल के वनांचलों में टॉर्च की मद्धम रोशनी और टोकरियों में महुआ के फूल महकने लगते हैं। यहां के आदिवासियों के लिए यह उनके साल भर के वजूद की पूंजी है। तपते पारे के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Mar 13, 2026

आदिवासियों के सालभर के वजूद की पूंजी है महुआ फूल
शहडोल. जब सूरज की पहली किरण भी धरती को नहीं छूती, तब शहडोल के वनांचलों में टॉर्च की मद्धम रोशनी और टोकरियों में महुआ के फूल महकने लगते हैं। यहां के आदिवासियों के लिए यह उनके साल भर के वजूद की पूंजी है। तपते पारे के बीच गिरता महुआ का एक-एक फूल आदिवसियों के लिए पीला सोना है, जो उनके सूने पड़े खींसों (जेब) में खनक पैदा करता है।

भोर की नींद और पसीने का सौदा

शहडोल जिले में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच रहा है, लेकिन यह गर्मी आदिवासियों के इरादों को सुखा नहीं पा रही। डिरवरिया जैसे दूरस्थ अंचलों में आलम यह है कि परिवार का हर सदस्य—चाहे वह नन्हे हाथों वाला बच्चा हो या झुर्रियों भरे चेहरे वाला बुजुर्ग—सुबह 4 बजे ही जंगलों की ओर दौड़ पड़ता है। 16 से 18 डिग्री की कडकड़़ाती भोर में नींद का त्याग कर ये ग्रामीण महुआ के पेड़ों के नीचे अपनी किस्मत बीनते हैं। महुआ का गिरना यहां महज एक प्राकृतिक चक्र नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है। यह वह नकदी है, जो साहूकारों के कर्ज से मुक्ति और घर के राशन का इंतजाम करती है।

प्रकृति और पसीने की जुगलबंदी

ग्रामीणों के अनुसार, जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, महुआ का फूल उतना ही अधिक झड़ता है। आसमान से बरसती आग उनके लिए वरदान बन जाती है। महुआ बीनने से पहले पेड़ों के नीचे की जमीन को जिस करीने से साफ किया जाता है, वह उनके काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि पीला सोना मिट्टी में मिलकर अपनी चमक न खो दे। वह सुबह 4 बजे से जंगल की ओर रुख कर जाते हैं।

उम्मीदों की चमक और संघर्ष की कहानी

जंगलों के सन्नाटे में जब पत्रिका टीम ने इन ग्रामीणों से संवाद किया, तो उनकी बातों में थकान से ज्यादा उम्मीद दिखी। उनके लिए महुआ का झडऩा उत्सव है। यह वह समय है जब जंगल अपनी गोद खोलकर उन्हें साल भर की रोजी-रोटी सौंप देता है।

आदिवासी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन

महुआ का फूल आदिवासियों के लिए केवल एक वनोपज नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक रीढ़ है। महुआ बेचकर ग्रामीणों को तुरंत नकद राशि प्राप्त होती है, जिससे वे शादी-ब्याह, बीमारी और साल भर के अन्य खर्चों का प्रबंधन करते हैं। शहडोल संभाग का महुआ अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से लेकर औषधीय उपयोग और पारंपरिक पेय निर्माण तक, इसकी भारी मांग रहती है। जिस दौर में खेती अनिश्चित होती है, महुआ आदिवासियों के लिए बीमा की तरह काम करता है। महुआ का सीजन शुरू होते ही ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहता है और पूरे परिवार के साथ महुआ फूल बीनते हैं।

इनका कहना है
ग्रामीणों से हमारी अपील है कि महुआ बीनने के लिए पेड़ों के नीचे की घास साफ करने के बाद जो आग लगाते है, उसे अपने सामने ही बुझा दें, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को राख कर सकती है और वन्यजीवों की जान जोखिम में डाल सकती है। हमारी टीमें गश्त कर रही हैं, वहीं ग्रामीणों के साथ इस सबंध में संवाद भी किया जा रहा है।
श्रद्धा पेन्द्रो, डीएफओ दक्षिण वन मंडल शहडोल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / पेड़ से टपक रहा पीला सोना, महुआ की खुशबू से महक रही आदिवासियों की जेब

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कोयले वाला ‘पुष्पा’, 30 ट्रकों से हर दिन 1200 टन की तस्करी, चौंका देगी खबर

MP Coal Smuggling Pushpa
शहडोल

नपा की वसूली फुल; सुविधाएं जीरो, बूंद-बूंद पानी को मोहताज हो रहे यात्री

शहडोल

MP में डिलीवरी के दौरान टेबल टूटने से गिरी गर्भवती, नवजात की हुई मौत, मचा हड़कंप

labour table collapse pregnant woman falls newborn death in district hospital MP News
शहडोल

बहन के घर आए युवक की बाइक में दिनदहाड़े लगा दी आग

शहडोल

शहडोल से गुजरेंगी तीन होली स्पेशल ट्रेनेंं, यात्रियों को मिलेगी राहत

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.