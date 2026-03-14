मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक की शुुरुआत, 500 यूनिट रक्त क्षमता

उप मुख्यमंत्री ने फीता काटकर किया शुभारंभ, अब रक्त के लिए परिजनों को जिला चिकित्सालय के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

शहडोल. मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों को अब ब्लड के लिए जिला चिकित्सालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मेडिकल कॉलेज में 500 यूनिट क्षमता वाले ब्लड बैंक का शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने शुभारंभ किया। ब्लड बैंक में वर्तमान में लगभग 100 यूनिट ब्लड उपलब्ध है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा कैंप व अन्य माध्यमों से क्षमता के अनुरूप ब्लड संग्रह करने का प्रयास किय जाएगा। जिससे ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड की उपलब्धता बनी रही। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. गिरीश बी. रामटेके ने बताया कि ब्लड सेंटर के ब्लड कंपोनेंट स्टोरेज रूम में 4 ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर तथा 2 डीप फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा आवश्यकता होगी तो और भी फ्रीजर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कंपोनेट स्टोरेज के लिए ही उन्हें लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अभी उन्हें ए-फेरेसिस मशीन की आवश्यकता है, जो एक महीने के अंदर उपलब्ध हो जाएगी।