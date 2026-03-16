देवी मंदिरों में साज-सज्जा व रंग रोगन का कार्य शुरू, प्रमुख मंदिरों में रहेंगे सुरक्षा के इंतजाम

हर दिन होगा माता का अलग-अलग श्रृंगार, जवारा कलश की होगी स्थापना

शहडोल. 19 मार्च से प्रारंभ होने जा रहे चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर जिले भर उत्साह का माहौल है, पर्व को लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की आस्था के इस महापर्व को देखते हुए मंदिर समितियों और स्थानीय लोगों के माध्यम से मंदिर परिसरों में साफ-सफाई, रंग-रोगन और सजावट का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।