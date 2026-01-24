24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

एमपी में रेल हादसा: मक्सी स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो हिस्सों में बंटी

शाजापुर संवाददाता के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है, उसमें मेन लाइन की पटरी का टूटना बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि यहां से कोई यात्री ट्रेन नहीं गुजरी अन्यथा और भी बड़ा हादसा हो सकता था।

2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

Manish Geete

Jan 24, 2026

shajapur news

शाजापुरः मक्सी रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को मालगाड़ी पटरी से उतर गई। फोटो-पत्रिका

mp goods train derailed: मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में शनिवार को एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। घटना मक्सी रेलवे स्टेशन के पास हुई। यहां मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। इस घटना में जनहानि के समाचार नहीं हैं। रेलवे प्रशासन घटना की जांच में जुट गया है।

शाजापुर संवाददाता के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है, उसमें मेन लाइन की पटरी का टूटना बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि यहां से कोई यात्री ट्रेन नहीं गुजरी अन्यथा और भी बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने के कारण कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और जमीन में धंस गए। घटना की सूचना के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। कई अधिकारी और कर्मचारी मौके की ओर रवाना हो गए थे। अधिकारी घटना स्थल का जायजा ले रहे थे। रेलवे के कर्मचारियों ने तत्काल ही मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया है। जब पत्रिका संवाददाता ने अधिकारियों से बात की तो वे स्पष्ट और कोई आधिकारिक जानकारी देने से बचते रहे।

कई ट्रेन लेट हुई

घटना के बाद मेन लाइन बंद होने से कई यात्री गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें रोक दी गई थीं। एक लाइन को क्लीयर करने के बाद बाकी ट्रेनों को धीरे-धीरे रवाना किया जा रहा है। स्टेशन प्रबंधन मुकेश जैन के मुताबिक ट्रैक की खराबी के कारण यह घटना मालूम पड़ती है। इस घटना की विस्तार से जांच के लिए उज्जैन के अधिकारियों कीटीम भी पहुंच रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

ट्रेनों का समय बदला

शाजापुर जिले के मक्सी स्टेशन के पास हुई घटना के बाद तीन ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इस बारे में स्टेशन मैनेजर ने कहा कि मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण आंशिक रूप से यातायात प्रभावित हुआ है। इस कारण मालवा एक्सप्रेस 10 मिनट देरी से चल रही है। इसके साथ ही नागदा से बीना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन एक घंटे देरी से चल रही है। भगत की कोठी से काचीगुड़ा जाने वाली ट्रेन 15 मिनट लेट हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 03:44 pm

Published on:

24 Jan 2026 03:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / एमपी में रेल हादसा: मक्सी स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो हिस्सों में बंटी

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रभारी मंत्री की फिसली जुबान, पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर कह दी विवादित बात

minister narayansingh kushwaha statement former cm did useless work mp news
शाजापुर

अभी-अभी: शेयर ट्रेडिंग की भेजते थे फर्जी लिंक, 6 युवक 13 युवतियां गिरफ्तार

state cyber team, mp news
शाजापुर

एमपी में 8000 करोड़ का निवेश करेगी ये बड़ी कंपनी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

शाजापुर

एमपी में 7 पेज का नोट छोड़कर लापता हुआ पूर्व न्यायालय कर्मी, नदी किनारे मिली कार..

शाजापुर

एमपी में रिश्वत मांग रहे ASI का वीडियो वायरल, बोला- एसपी-एडीपीओ तक जाता है पैसा…

SHAJAPUR
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.