एमपी में रेल हादसा: मक्सी स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो हिस्सों में बंटी

शाजापुरः मक्सी रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को मालगाड़ी पटरी से उतर गई। फोटो-पत्रिका
mp goods train derailed: मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में शनिवार को एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। घटना मक्सी रेलवे स्टेशन के पास हुई। यहां मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। इस घटना में जनहानि के समाचार नहीं हैं। रेलवे प्रशासन घटना की जांच में जुट गया है।
शाजापुर संवाददाता के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है, उसमें मेन लाइन की पटरी का टूटना बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि यहां से कोई यात्री ट्रेन नहीं गुजरी अन्यथा और भी बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने के कारण कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और जमीन में धंस गए। घटना की सूचना के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। कई अधिकारी और कर्मचारी मौके की ओर रवाना हो गए थे। अधिकारी घटना स्थल का जायजा ले रहे थे। रेलवे के कर्मचारियों ने तत्काल ही मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया है। जब पत्रिका संवाददाता ने अधिकारियों से बात की तो वे स्पष्ट और कोई आधिकारिक जानकारी देने से बचते रहे।
घटना के बाद मेन लाइन बंद होने से कई यात्री गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें रोक दी गई थीं। एक लाइन को क्लीयर करने के बाद बाकी ट्रेनों को धीरे-धीरे रवाना किया जा रहा है। स्टेशन प्रबंधन मुकेश जैन के मुताबिक ट्रैक की खराबी के कारण यह घटना मालूम पड़ती है। इस घटना की विस्तार से जांच के लिए उज्जैन के अधिकारियों कीटीम भी पहुंच रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
शाजापुर जिले के मक्सी स्टेशन के पास हुई घटना के बाद तीन ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इस बारे में स्टेशन मैनेजर ने कहा कि मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण आंशिक रूप से यातायात प्रभावित हुआ है। इस कारण मालवा एक्सप्रेस 10 मिनट देरी से चल रही है। इसके साथ ही नागदा से बीना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन एक घंटे देरी से चल रही है। भगत की कोठी से काचीगुड़ा जाने वाली ट्रेन 15 मिनट लेट हुई है।
