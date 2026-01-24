एमपी में रेल हादसा: मक्सी स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो हिस्सों में बंटी

शाजापुर संवाददाता के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है, उसमें मेन लाइन की पटरी का टूटना बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि यहां से कोई यात्री ट्रेन नहीं गुजरी अन्यथा और भी बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने के कारण कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और जमीन में धंस गए। घटना की सूचना के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। कई अधिकारी और कर्मचारी मौके की ओर रवाना हो गए थे। अधिकारी घटना स्थल का जायजा ले रहे थे। रेलवे के कर्मचारियों ने तत्काल ही मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया है। जब पत्रिका संवाददाता ने अधिकारियों से बात की तो वे स्पष्ट और कोई आधिकारिक जानकारी देने से बचते रहे।