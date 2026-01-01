अरनियाकलां. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने मद्य निषेध संकल्प दिवस के तहत नशा मुक्ति का प्रभावी संदेश दिया। रैली, नुक्कड़ नाटक, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए स्वस्थ और जागरूक समाज की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। मद्य निषेध संकल्प दिवस के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय, अरनियाकलां के 50 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। बीएल सिंह, दिनेश कुशवाहा एवं कीर्ति राय के निर्देशन में विद्यार्थियों ने ग्राम के प्रमुख मार्गों से नशा विरोधी रैली निकाली। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर चल रहे विद्यार्थियों ने नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है, शराब पीना छोड़ दो, अपना जीवन मोड़ दो… जैसे प्रेरक स्लोगनों के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली के दौरान ग्रामीणों ने भी विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।