शाजापुर

शराब पीना छोड़ दो, अपना जीवन मोड़ दो…

मद्य निषेध संकल्प दिवस पर गांव की सड़कों पर उतरे छात्र, रैली और नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

शाजापुर

Jan 30, 2026

गांधी पुण्यतिथि पर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने दिया नशा मुक्ति का संदेश

अरनियाकलां. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने मद्य निषेध संकल्प दिवस के तहत नशा मुक्ति का प्रभावी संदेश दिया। रैली, नुक्कड़ नाटक, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए स्वस्थ और जागरूक समाज की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। मद्य निषेध संकल्प दिवस के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय, अरनियाकलां के 50 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। बीएल सिंह, दिनेश कुशवाहा एवं कीर्ति राय के निर्देशन में विद्यार्थियों ने ग्राम के प्रमुख मार्गों से नशा विरोधी रैली निकाली। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर चल रहे विद्यार्थियों ने नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है, शराब पीना छोड़ दो, अपना जीवन मोड़ दो… जैसे प्रेरक स्लोगनों के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली के दौरान ग्रामीणों ने भी विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।


नुक्कड़ नाटक और गीतों से बताया नशे का सच


रैली के साथ विद्यार्थियों ने गांव के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्त भारत और मद्य निषेध अभियान पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। नाटकों के माध्यम से नशे के सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने गीतों के जरिए यह संदेश दिया कि नशे की लत व्यक्ति के जीवन को किस तरह बर्बादी की ओर ले जाती है। कार्यक्रम का संगीत निर्देशन विद्यालय के संगीत शिक्षक संजय भट्ट ने किया।


नशा मुक्त जीवन अपनाने की अपील


कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार राजे के उद्बोधन से हुई। उन्होंने नागरिकों से नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोग की अपील की। इस आयोजन में गौरव राय, दीपक सक्सेना और श्यामलाल मंडलोई का विशेष योगदान रहा। विद्यार्थियों ने बस स्टैंड और ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल परिसर में भी नशा मुक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सेमिनार, कविता लेखन, निबंध लेखन, मानव शृंखला, पोस्टर प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में नशा मुक्ति का सकारात्मक संदेश फैला।

