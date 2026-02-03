बिजली कंपनी के जिम्मेदारों की कारस्तानी : पहले बेचा कबाड़ी को सामान, फंसे तो खरीदने वालों को बनवा दिया चोरी का आरोपी

शुजालपुर. समरथ को नहीं दोष गोसाईं की कहावत शुजालपुर के बिजली कंपनी में देखने को मिली। १३२ केवी उपकेंद्र सिटी मंडी रोड का सामान चोरी होने के आरोप में दो कबाड़ी, वाहन चालक और मजदूर समेत ६ पर केस दर्ज किया गया। जबकि आरोप है कि कीमती शासकीय बिजली सामग्री की अवैध बिक्री पकड़े जाने के बाद रसूखदार जिम्मेदार को बचाने के लिए गरीब मजदूरों, कबाड़ी और वाहन चालक को चोरी के केस में फंसाया गया। इसे लेकर मीडिया ने सवाल उठाए तो मामले की जांच करने सोमवार को उज्जैन से संभागीय अभियंता योगेशकुमार माथुर पहुंचे। आरोपी बनाए गए कबाड़ी, वाहन चालक और मजदूर ने अपनी स्थिति स्पष्ट की तो बिजली कंपनी के अफसर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए।

सिटी थाना शुजालपुर में ३१ जनवरी को कार्यपालन अभियंता अरुणकुमार कनोजिया की सूचना पर कैलाश बागरी, जावेद खान, शकील खान, आरिफ खान, इस्माइल खान एवं आमिर के विरुद्ध चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया। केस में उल्लेख किया गया कि सामग्री १३२ केवी उपकेंद्र से २२० केवी उपकेंद्र भेजी जानी थी, लेकिन वाहन चालक और अन्य लोग उसे वहां न ले जाकर कबाडी के घर ले गए। इधर, पीडि़तों का कहना है कि सामग्री विभागीय अधिकारी ने बेची थी।