13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

सेवानिवृत्ति पर मोटलानी का हुआ सम्मान

सारंगपुर. सारंगपुर की सहायक शिक्षक जाहिदा मोटलानी सहित अन्य की सेवानिवृत्ति पर सम्मान किया गया। विदाई समारोह में पेंशनरों को साइबर फ्रॉड से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताते हुए आर्थिक नुकसान से सतर्क रहने की अपील की। जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारी अधिकारी में सारंगपुर सहायक शिक्षक जाहिदा मोटलानी एवं सहायक शिक्षक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

rajesh jarwal

Feb 13, 2026

सारंगपुर. सारंगपुर की सहायक शिक्षक जाहिदा मोटलानी सहित अन्य की सेवानिवृत्ति पर सम्मान किया गया। विदाई समारोह में पेंशनरों को साइबर फ्रॉड से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताते हुए आर्थिक नुकसान से सतर्क रहने की अपील की। जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारी अधिकारी में सारंगपुर सहायक शिक्षक जाहिदा मोटलानी एवं सहायक शिक्षक बाबूलाल वर्मा को माला, शाल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह एवं पीपीओ का वितरण कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान, संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्रसिंह दांगी, डिप्टी कलेक्टर ज्योति राजोरे, जिला पेंशन अधिकारी संदीप दुबे आदि मौजूद थे।

बस स्टैंड की सड़क जर्जर, स्वीकृति के बाद भी नवीनीकरण नहीं

- गड्डो के बीच आडी-तिरछी खडीं बसों से लगा जाम, शहरवासी हुए परेशान

सारंगपुर. सारंगपुर बस स्टैंड पर वर्ष 2018 में नवीन डामरीकृत सड़क का निर्माण किया गया था, अब सड़क पुरी तरह से जर्जर है। निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने एवं भूमिपूजन होने के बाद भी स?क निर्माण नहीं हो रहा है, जिससें लोगों को दिक्कते आ रही है। स?क पर बड़े-बड़े गड्डे होने से दुर्घटना का डर रहता है और उड़ती धुल आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रही है। स्थानीय व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रकाश परमार, सदस्य किशोर पुष्पद, सजन सोनी आदि ने बताया कि स?क का भूमिपूजन होने के बाद भी नपा के द्वारा स?क का निर्माण नहीं किया गया है।यात्रियों को हो रही दिक्कतेंबस स्टैंड में आडी-तिरछी बसें खडी होने से जाम लगता रहता है। बसों की वजह से रोजाना जाम लग जाता है। बस स्टैंड से राजीव गांधी चौराहे तक वाहनों कि लंबी कतार लगी नजर आती है। बसों को सड़क पर खडा करने और बैक करते समय जाम की स्थिति बन जाती है।बोले जिम्मेदारपरिषद के पुराने प्रस्ताव को संबोधित कर दिया है। नवीन प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति के बाद बस स्टैंड पर सुव्यवस्थित सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

ज्योति सुनहरे, सीएमओ, नपा, सांरगपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 08:40 pm

Hindi News / News Bulletin / सेवानिवृत्ति पर मोटलानी का हुआ सम्मान

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दोस्ती तोड़ने पर फोटो वायरल करने की धमकी, परेशान नाबालिग ने दी जान

suicide
अनूपपुर

Crime News: सड़क किनारे गड्ढे में मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

झुंझुनू

Dowry Free Marriage: सरदारशहर के शिक्षक ने पेश की अनूठी मिसाल, बेटे की शादी में नहीं लिया एक भी रुपया

चूरू

Pension Verification: सवाई माधोपुर में लोगों की पेंशन पर मंडराया संकट, सत्यापन की डेडलाइन खत्म

सवाई माधोपुर

भीलवाड़ा में गलती से जहरीला केमिकल पीने से दंपती समेत 4 की मौत

aaroli sharab dukhantika at bhilwara`rajasthan
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.