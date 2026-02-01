सेवानिवृत्ति पर मोटलानी का हुआ सम्मान

सारंगपुर. सारंगपुर बस स्टैंड पर वर्ष 2018 में नवीन डामरीकृत सड़क का निर्माण किया गया था, अब सड़क पुरी तरह से जर्जर है। निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने एवं भूमिपूजन होने के बाद भी स?क निर्माण नहीं हो रहा है, जिससें लोगों को दिक्कते आ रही है। स?क पर बड़े-बड़े गड्डे होने से दुर्घटना का डर रहता है और उड़ती धुल आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रही है। स्थानीय व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रकाश परमार, सदस्य किशोर पुष्पद, सजन सोनी आदि ने बताया कि स?क का भूमिपूजन होने के बाद भी नपा के द्वारा स?क का निर्माण नहीं किया गया है।यात्रियों को हो रही दिक्कतेंबस स्टैंड में आडी-तिरछी बसें खडी होने से जाम लगता रहता है। बसों की वजह से रोजाना जाम लग जाता है। बस स्टैंड से राजीव गांधी चौराहे तक वाहनों कि लंबी कतार लगी नजर आती है। बसों को सड़क पर खडा करने और बैक करते समय जाम की स्थिति बन जाती है।बोले जिम्मेदारपरिषद के पुराने प्रस्ताव को संबोधित कर दिया है। नवीन प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति के बाद बस स्टैंड पर सुव्यवस्थित सड़क का निर्माण कराया जाएगा।