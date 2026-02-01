अरनियाकलां. पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, अरनियाकला में ‘प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम चरण-2’ का आयोजन नोडल सेंटर के रूप में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर संजय भट्ट और विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जिसे अतिथियों और उपस्थित जनसमूह ने सराहा। कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार राजे के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।कार्यक्रम में नवोदय विद्यालय आगर मालवा के प्राचार्य अखिलेश कुमार पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रेड रोज स्कूल शुजालपुर की प्राचार्य शिमला गुप्ता और डायरेक्टर आशीष वैश्य विशिष्ट अतिथि तथा निर्णायक मंडल के सदस्य रहे। अरनियाकला के सरपंच प्रतिनिधि कमल चंद्रवंशी की विशेष उपस्थिति भी रही। प्रेरणा उत्सव के अंतर्गत जिलेभर से 1214 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ, जिसमें से चयन प्रक्रिया के बाद 30 विद्यार्थियों (15 छात्र और 15 छात्राएं) का अंतिम चयन किया गया।