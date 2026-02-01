20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

दानपेटी खुलते ही निकली 15 लाख से अधिक राशि

Buffalo Mata Temple Donation Box Opens; Over ₹15.74 Lakh Collected

less than 1 minute read
Google source verification

शाजापुर

image

Ashish Sikarwar

Feb 20, 2026

नवरात्र और माघ मेले में उमड़ती है भारी श्रद्धा

सारंगपुर। सारंगपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर त मालवा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बीजासन भैंसवा माता मंदिर में शुक्रवार को दानपेटी खोली गई। राजस्व अमले की उपस्थिति में की गई गणना में 15 लाख 74 हजार 500 रुपये नकद प्राप्त हुए। दान राशि की गिनती ट्रस्ट सदस्यों, पटवारी, आरआई एवं शासन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ की गई। संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी ट्रस्ट सचिव एवं तहसीलदार आकाश शर्मा ने की। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह राशि मंदिर के विकास और निर्माण कार्यों में उपयोग की जाएगी।

विवाह लग्न की अनूठी परंपरा से जुड़ा आस्था का केंद्र

भैंसवा माता धाम में विवाह सीजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शुभ मुहूर्त के लिए पहुंचते हैं। यहां वर-वधू पक्ष द्वारा ‘पाती’ लिखाने की परंपरा निभाई जाती है, जिसे देवी की स्वीकृति माना जाता है। पाती लिखने के बाद निर्धारित तिथि पर विवाह संपन्न किया जाता है। दुल्हन पक्ष की ओर से नारियल, वस्त्र एवं उपहार लेकर दूल्हे के घर पहुंचने की परंपरा आज भी प्रचलित है। यह परंपरा क्षेत्र में आस्था और सामाजिक विश्वास का महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है।

नवरात्र और माघ मेले में उमड़ती है लाखों की भीड़

मंदिर में वर्ष की दोनों नवरात्रि और माघ माह के दौरान विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीण अंचल में स्थित होने के बावजूद यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। उल्लेखनीय है कि यहां लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से भव्य बिजासन मंदिर निर्माणाधीन है, जिसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई थी। मंदिर ट्रस्ट को विश्वास है कि आगामी वर्षों में यह धाम क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में और अधिक विकसित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 09:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / दानपेटी खुलते ही निकली 15 लाख से अधिक राशि

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Budget 2026: इस जिले को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, 150 करोड़ से सड़कों का होगा निर्माण

MP Budget 2026 shajapur gets medical college roads development projects
शाजापुर

बड़ा एक्शन; जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

shajapur
शाजापुर

सेवानिवृत्ति पर मोटलानी का हुआ सम्मान

समाचार

समाचार

जानिए एफएसएल, सीसीटीवी और साइबर जांच से कैसे खुला शाजापुर में युवक की हत्या का राज

लालघाटी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया सनसनीखेज हत्याकांड : दो आरोपी गिरफ्तार
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.