दानपेटी खुलते ही निकली 15 लाख से अधिक राशि

मंदिर में वर्ष की दोनों नवरात्रि और माघ माह के दौरान विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीण अंचल में स्थित होने के बावजूद यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। उल्लेखनीय है कि यहां लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से भव्य बिजासन मंदिर निर्माणाधीन है, जिसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई थी। मंदिर ट्रस्ट को विश्वास है कि आगामी वर्षों में यह धाम क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में और अधिक विकसित होगा।