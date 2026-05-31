‘मध्यप्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष दो कौड़ी का’, सीएम मोहन यादव का जीतू पटवारी पर बड़ा हमला

सीएम मोहन यादव ने कहा- जो नेता अपनी विधानसभा 40 हजार से हार जाए उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जो अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी को नहीं खड़ा कर पाए। जिसका उम्मीदवार भाग जाए वो प्रदेश अध्यक्ष है, ये दो कौड़ी का अध्यक्ष है। हमेशा हाय रे-हाय रे करते रहते हैं, मुंगेरीलाल जैसे हसीन सपने देखते हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन अगले 20 साल और लग जाएं फिर भी इनकी दाल नहीं गलने वाली। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। प्रदेश की जनता का विश्वास भाजपा और उसकी नीतियों पर है, न कि कांग्रेस के खोखले वादों पर।