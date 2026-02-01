यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोध में सड़कों पर उतरेगी करणी सेना

जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में करणी सेना के कार्यकर्ता 22 फरवरी को प्रातः 10 बजे मां राजराजेश्वरी मंदिर पर एकत्रित होंगे। यहां से दोपहर 12 बजे रैली के रूप में टंकी चौराहा स्थित पुरानी मंडी पहुंचेंगे, जहां सभा आयोजित की जाएगी। सभा में संगठन के पदाधिकारी यूजीसी एक्ट और केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन पर अपने विचार रखेंगे। संगठन का कहना है कि यह गाइडलाइन सभी वर्गों के हितों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन में करणी सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में नगरवासियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।