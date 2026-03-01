इंजेक्शन से डर रही थी बच्ची…सिंधिया ने हाथ पकड़कर कहा- मैं रोज लगवाता हूं इंजेक्शन…’

MP News: मध्य प्रदेश के गुना जिले के म्याना स्थित सिविल अस्पताल में रविवार की सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बच्ची का हाथ पकड़कर सर्वाइकल कैंसर से बचाव की एचपीवी वैक्सीन लगवाई और अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। अभी तक जिले में कुल 14 साल तक की बच्चियों के लिए एचपीवी टीकाकरण के लिए जगरूकता अभियान चलाया जा रहा है।