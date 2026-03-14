सिरफिरे की प्रताडऩा से तंग छात्रा छत से कूदी, अस्पताल में चाकू लहराता रहा आशिक

पुरानी छावनी निवासी पीडि़ता की मां ने बताया कि सातवीं कक्षा में पढऩे वाली उनकी 15 वर्षीय बेटी को साजन कोरी लंबे समय से स्कूल आते-जाते समय परेशान कर रहा था। इसी मानसिक तनाव के चलते छात्रा छत से गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। जब उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहां भी आरोपी साजन अपने साथियों के साथ चाकू लेकर पहुंच गया। अस्पताल परिसर में उसने जमकर हंगामा किया और पीडि़ता के माता-पिता व भाई के साथ मारपीट की। आरोपी ने चाकू की नोंक पर छात्रा को अगवा करने की कोशिश भी की, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई।