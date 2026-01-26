MP में ‘भील प्रदेश’ को लेकर हलचल, 4 राज्यों को जोड़कर नया राज्य बनाने की मांग

Bhil Pradesh Demand: क्रांतिकारी टंट्या मामा (Tantya Mama) की मूर्ति का अनावरण रतलाम के बाजना तहसील के राजापूरा गांव में माही नदी के तट पर रविवार को किया गया। मूर्ति अनावरण के बाद सभा में भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक एवं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद प्रत्याशी रहे कांति भाई रोत ने कहा देश के आदिवासियों की बहुत सारी समस्याएं है, जिनके समाधान के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात भील आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य भील प्रदेश की स्थापना करनी ही होगी। (MP News)