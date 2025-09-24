‘महापाप’ करके भेष बदलकर वृंदावन में साधुओं के बीच छिपा था ‘शैतान’…

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रिश्ते की बहन के साथ रेप कर उसका अश्लील वीडियो पति को भेजने वाले आरोपी को पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महापाप करने के बाद वृंदावन में साधुओं के बीच भेष बदलकर छिपा हुआ था। पुलिस को मुखबिर से उसकी लोकेशन मिली तो पुलिस उसे वृंदावन से पकड़ लाई। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी काम दिलाने के बहाने रिश्ते की बहन को अपने साथ लेकर गया था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था।
दतिया की रहने वाली महिला शीतल (बदला हुआ नाम) ने 29 अगस्त को इंदरगंज थाने में अपने साथ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। शीतल ने शिकायत में बताया कि रिश्ते में भाई लगने वाला अर्जुन राजपूत उसे काम दिलाने के बहाने अपने साथ ग्वालियर ले गया था। जहां वो उसे अपने कमरे पर चलने के लिए कहा जब कमरे पर जाने से मना किया तो उसने कहा कि वो मेरा कमरा है कल तुम्हे दूसरा कमरा दिलवा दूंगा। शीतल अर्जुन की बातों में आ गई। कमरे पर पहुंचने के आरोपी अर्जुन ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर आगे संबंध बनाने से मना किया तो वीडियो को वायरल कर देगा। फिर वो फोन कर परेशान करने लगा और जब शीतल ने उसकी बात नहीं मानी तो 3 सितंबर को उसने पति व रिश्तेदारों को अश्लील वीडियो भेज दिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो अपलोड कर दिया था।
पीड़िता शीतल (बदला हुआ नाम) के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी अर्जुन फरार हो गया था जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। बीते दिनों पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की अर्जुन वृंदावन में भेष बदलकर साधुओं के बीच में छिपा हुआ है। पुलिस मथुरा पहुंची और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर आरोपी अर्जुन को वहां से ढूंढ निकाला। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उससे अपराध करना कबूल किया है जिसके बाद पुलिस उसे ग्वालियर लेकर आई।