‘महापाप’ करके भेष बदलकर वृंदावन में साधुओं के बीच छिपा था ‘शैतान’…

दतिया की रहने वाली महिला शीतल (बदला हुआ नाम) ने 29 अगस्त को इंदरगंज थाने में अपने साथ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। शीतल ने शिकायत में बताया कि रिश्ते में भाई लगने वाला अर्जुन राजपूत उसे काम दिलाने के बहाने अपने साथ ग्वालियर ले गया था। जहां वो उसे अपने कमरे पर चलने के लिए कहा जब कमरे पर जाने से मना किया तो उसने कहा कि वो मेरा कमरा है कल तुम्हे दूसरा कमरा दिलवा दूंगा। शीतल अर्जुन की बातों में आ गई। कमरे पर पहुंचने के आरोपी अर्जुन ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर आगे संबंध बनाने से मना किया तो वीडियो को वायरल कर देगा। फिर वो फोन कर परेशान करने लगा और जब शीतल ने उसकी बात नहीं मानी तो 3 सितंबर को उसने पति व रिश्तेदारों को अश्लील वीडियो भेज दिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो अपलोड कर दिया था।