Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

‘महापाप’ करके भेष बदलकर वृंदावन में साधुओं के बीच छिपा था ‘शैतान’…

mp news: रिश्ते की बहन के साथ गलत काम करने के बाद आरोपी ने उसके पति को भेज दिया था अश्लील वीडियो...।

ग्वालियर

Shailendra Sharma

Sep 24, 2025

sadhu
demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रिश्ते की बहन के साथ रेप कर उसका अश्लील वीडियो पति को भेजने वाले आरोपी को पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महापाप करने के बाद वृंदावन में साधुओं के बीच भेष बदलकर छिपा हुआ था। पुलिस को मुखबिर से उसकी लोकेशन मिली तो पुलिस उसे वृंदावन से पकड़ लाई। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी काम दिलाने के बहाने रिश्ते की बहन को अपने साथ लेकर गया था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था।

बहन से रेप कर पति को भेजा अश्लील वीडियो

दतिया की रहने वाली महिला शीतल (बदला हुआ नाम) ने 29 अगस्त को इंदरगंज थाने में अपने साथ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। शीतल ने शिकायत में बताया कि रिश्ते में भाई लगने वाला अर्जुन राजपूत उसे काम दिलाने के बहाने अपने साथ ग्वालियर ले गया था। जहां वो उसे अपने कमरे पर चलने के लिए कहा जब कमरे पर जाने से मना किया तो उसने कहा कि वो मेरा कमरा है कल तुम्हे दूसरा कमरा दिलवा दूंगा। शीतल अर्जुन की बातों में आ गई। कमरे पर पहुंचने के आरोपी अर्जुन ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर आगे संबंध बनाने से मना किया तो वीडियो को वायरल कर देगा। फिर वो फोन कर परेशान करने लगा और जब शीतल ने उसकी बात नहीं मानी तो 3 सितंबर को उसने पति व रिश्तेदारों को अश्लील वीडियो भेज दिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो अपलोड कर दिया था।

वृंदावन में संतों के बीच छिपा था 'शैतान'

पीड़िता शीतल (बदला हुआ नाम) के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी अर्जुन फरार हो गया था जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। बीते दिनों पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की अर्जुन वृंदावन में भेष बदलकर साधुओं के बीच में छिपा हुआ है। पुलिस मथुरा पहुंची और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर आरोपी अर्जुन को वहां से ढूंढ निकाला। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उससे अपराध करना कबूल किया है जिसके बाद पुलिस उसे ग्वालियर लेकर आई।

ये भी पढ़ें

भोपाल में आईजी का मोबाइल लूटने वालों को ढूंढने उतरी ‘फोर्स’
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 09:35 pm

Published on:

24 Sept 2025 09:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘महापाप’ करके भेष बदलकर वृंदावन में साधुओं के बीच छिपा था ‘शैतान’…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.