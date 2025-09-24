भोपाल में आईजी का मोबाइल लूटने वालों को ढूंढने उतरी ‘फोर्स’

भोपाल शहर के वीवीआईपी इलाके चार इमली में डॉ. आशीष मंगलवार की रात खाना खाने के बाद पत्नी के साथ टहल रहे थे। इसी दौरान बाइक से आए 3 बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। आईजी का मोबाइल लूटने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस की टीम एक्शन में आई और लुटेरों की तलाश शुरू की। आज सुबह से पुलिस की टीमें चौराहों पर लगे सरकारी और निजी कैमरे चैक कर रही है। बताया जा रहा है कि आईजी के मोबाइल को बदमाशों को फेंक दिया था जो कि पुलिस को मिल गया है लेकिन बदमाशों का सुराग अभी तक पुलिस को नहीं लगा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आईजी डॉ. आशीष के दो मोबाइल बदमाशों ने लूटे थे जिनमें से एक तो मिल गया है लेकिन दूसरा मोबाइल अभी भी बंद आ रहा है।