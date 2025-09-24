भोपाल में आईजी का मोबाइल लूटने वालों को ढूंढने उतरी ‘फोर्स’

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आईजी इंटेलीजेंस डॉ. आशीष का मोबाइल छीनने वाले लुटेरों की तलाश में फोर्स मैदान में उतर गई है लेकिन अभी तक लुटेरों का सुराग पुलिस को नहीं मिला है। बताया गया है कि क्राइम ब्रांच के साथ 6 अन्य टीमें आईजी का मोबाइल लूटने वाले लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। बीती रात को शहर के वीवीआईपी इलाके में आईजी अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे तभी बाइक से आए बदमाश उनका मोबाइल छीनकर भाग गए थे।
भोपाल शहर के वीवीआईपी इलाके चार इमली में डॉ. आशीष मंगलवार की रात खाना खाने के बाद पत्नी के साथ टहल रहे थे। इसी दौरान बाइक से आए 3 बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। आईजी का मोबाइल लूटने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस की टीम एक्शन में आई और लुटेरों की तलाश शुरू की। आज सुबह से पुलिस की टीमें चौराहों पर लगे सरकारी और निजी कैमरे चैक कर रही है। बताया जा रहा है कि आईजी के मोबाइल को बदमाशों को फेंक दिया था जो कि पुलिस को मिल गया है लेकिन बदमाशों का सुराग अभी तक पुलिस को नहीं लगा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आईजी डॉ. आशीष के दो मोबाइल बदमाशों ने लूटे थे जिनमें से एक तो मिल गया है लेकिन दूसरा मोबाइल अभी भी बंद आ रहा है।
आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष का मोबाइल लूटने के बाद बदमाशों ने एक छात्र का मोबाइल भी लूटा था जिसकी शिकायत उसने पुलिस में दर्ज कराई है। दूसरी लूट की वारदात शहर के शिवाजी नगर में की और वैभव तिवारी नाम के छात्र को अपना निशाना बनाया। वैभव घर के बाहर टहल रहा था तभी बदमाश उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। लुटेरों का शिकार होने के बाद छात्र वैभव थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।