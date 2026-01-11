पड़ताल में खुलासा: राजधानी से सर्विस रोड हो रही गायब, नेताओं की छत्रछाया में अतिक्रमण

हमने शहर के नर्मदापुरम रोड, रायसेन रोड और एमपी नगर की पड़ताल की। यहां सर्विस रोड का अस्तित्व कागजों तक सिमट गया है। निगम के जोन और वार्ड स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत से यहां अवैध गुमठियां और फल-सब्जी के ठेले लगाए जा रहे हैं। बागमुगालिया थाने के सामने एक पान की गुमठी लगाने वाले ने बताया कि बिना निगम कर्मियों के यहां गुमठी नहीं चल सकती है। हर माह पैसे देने पड़ते हैं। निगम के लोग आते हैं, रसीद के नाम पर वसूली करते है।