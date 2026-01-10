एमपी में हर मंगलवार को होगी जल सुनवाई, सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला

सीएम डॉ. मोहन यादव ने शनिवार शाम को जल सुनवाई का फैसला लेने के साथ ही इस बात के साफ निर्देश दिए हैं कि जल सुनवाई को गंभीरता से लिया जाए। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाए वरना अफसरों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम ने ये भी कहा है कि किसी भी हाल में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए साफ पानी पहुंचाने के वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जबकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल वर्चुअल बैठक में मौजूद रहे।