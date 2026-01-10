10 जनवरी 2026,

शनिवार

एमपी में सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद पत्नी को पति से होने लगी शर्मिंदगी, मांगा तलाक

mp news: पुरोहिताई करता है पति, शादी के बाद पत्नी को पढ़ाया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराकर एसआई बनाया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 10, 2026

bhopal

wife started feeling embarrassed with husband priestly status after became sub inspector (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पति-पत्नी के बीच विवाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सब इंस्पेक्टर बनने के बाद एक पत्नी को अपने पति से शर्म आने लगी है। पति के पहनावे के कारण वो पति के साथ कहीं भी जाने पर शर्म महसूस करती है और इसी कारण वो पति से तलाक लेना चाहती है। मामला कुटुंब न्यायालय तक पहुंच चुका है, जहां काउंसलिंग के दौरान भी सब इंस्पेक्टर पत्नी ने पति से तलाक की मांग की है।

सब इंस्पेक्टर पत्नी को पति से आने लगी शर्म

पहचान गोपनीय रखते हुए पति-पत्नी के परिवर्तित नाम के साथ ये खबर प्रकाशित की जा रही है। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में एक तलाक का मामला आया है जिसमें पत्नी सोनम (परिवर्तित नाम) पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है। सोनम के पति रोहित (परिवर्तित नाम) पुरोहिताई का काम करता है। पत्नी सोनम का कहना है कि पति धोती-कुर्ता पहनता है और शिखा रखता है। वो जब भी पति के साथ कहीं जाती है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो पति से तलाक लेना चाहती है। इतना ही नहीं काउंसलिंग के दौरान तो सब इंस्पेक्टर पत्नी ने ये तक कह दिया कि पति की हैसियत नहीं है कि वो मुझे अपने साथ रख सके।

पुरोहिताई कर पत्नी को पढ़ाया, सब इंस्पेक्टर बनाया

इधर पुरोहिताई करने वाले पति रोहित (बदला हुआ नाम) ने बताया कि 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तब पत्नी सोनम कुछ नहीं करती थी। उसने मेहनत कर पत्नी को स्नातक कराया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई। अब पत्नी सब इंस्पेक्टर बन गई है तो उसके साथ रहने से उसे शर्म आने लगी है। पत्नी सोनम के द्वारा शर्म आने और पति की हैसियत के बारे में बातें कहे जाने से उसे बहुत दुख हुआ है। वो जबरदस्ती पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता लेकिन फिर भी 6 साल की शादी को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा है।

Published on:

10 Jan 2026 09:25 pm

भोपाल

