एमपी में सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद पत्नी को पति से होने लगी शर्मिंदगी, मांगा तलाक

पहचान गोपनीय रखते हुए पति-पत्नी के परिवर्तित नाम के साथ ये खबर प्रकाशित की जा रही है। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में एक तलाक का मामला आया है जिसमें पत्नी सोनम (परिवर्तित नाम) पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है। सोनम के पति रोहित (परिवर्तित नाम) पुरोहिताई का काम करता है। पत्नी सोनम का कहना है कि पति धोती-कुर्ता पहनता है और शिखा रखता है। वो जब भी पति के साथ कहीं जाती है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो पति से तलाक लेना चाहती है। इतना ही नहीं काउंसलिंग के दौरान तो सब इंस्पेक्टर पत्नी ने ये तक कह दिया कि पति की हैसियत नहीं है कि वो मुझे अपने साथ रख सके।