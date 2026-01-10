देश के 14 राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहा भोपाल का कुख्यात ‘रहमान डकैत’ गिरफ्तार

Raju Irani- भोपाल के कुख्यात ईरानी गिरोह का सरगना आबिद अली उर्फ राजू ईरानी Raju Irani को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गुजरात के सूरत से पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि आबिद अली कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने सूरत आया है। पुलिस ने मुखबिर सक्रिय किए और घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी को भोपाल का ‘रहमान डकैत’ Raju Irani 'Rahman Dacoit' कहा जाता है। देश के 14 राज्यों की पुलिस को विभिन्न अपराधों में उसकी तलाश थी। महाराष्ट्र में आबिद अली पर MCOCA के तहत भी केस दर्ज है। वह भोपाल के ईरानी डेरा से अपना नेटवर्क चलाता था।