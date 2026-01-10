देश के 14 राज्यों की पुलिस को चकमा दे रहा भोपाल का कुख्यात ‘रहमान डकैत’ गिरफ्तार

भोपाल का कुख्यात राजू ईरानी 'रहमान डकैत' गिरफ्तार
Raju Irani- भोपाल के कुख्यात ईरानी गिरोह का सरगना आबिद अली उर्फ राजू ईरानी Raju Irani को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गुजरात के सूरत से पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि आबिद अली कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने सूरत आया है। पुलिस ने मुखबिर सक्रिय किए और घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी को भोपाल का ‘रहमान डकैत’ Raju Irani 'Rahman Dacoit' कहा जाता है। देश के 14 राज्यों की पुलिस को विभिन्न अपराधों में उसकी तलाश थी। महाराष्ट्र में आबिद अली पर MCOCA के तहत भी केस दर्ज है। वह भोपाल के ईरानी डेरा से अपना नेटवर्क चलाता था।
क्राइम ब्रांच के मुताबिक आबिद अली उर्फ राजू ईरानी को सूरत के लालगेट इलाके में गिरफ्तार किया गया। डीसीपी भावेश रोजिया के अनुसार वह किसी बड़ी वारदात की फिराक में सूरत आया था। इनपुट मिलते ही क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया।
राजू ईरानी के पास कई लग्जरी कारें और स्पोर्ट्स बाइक हैं। उसे अरबी घोड़े पालने का भी शौक है। राजू ईरानी Raju Irani सोशल मीडिया में भी सक्रिय रहता था। फिल्म धुरंधर के रहमान डकैत को देखकर उसने रीलें बनाईं। राजू ईरानी की लाइफस्टाइल भी रहमान डकैत जैसी ही है। इसलिए उसे भोपाल का ‘रहमान डकैत’ 'Rahman Dacoit'कहा जाने लगा था।
आबिद अली उर्फ राजू ईरानी Raju Irani अपराध की दुनिया में करीब दो दशक से सक्रिय है। उस पर लूट, धोखाधड़ी से लेकर जिंदा जलाने की कोशिश जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। वह कभी नकली CBI अधिकारी बना तो कभी साधु बनकर अपराध करता रहा। करीब डेढ दशक से राजू ईरानी अपने भाई जाकिर अली के साथ अमन नगर कॉलोनी में रहते हुए कई गैंग चला रहा था।
कई बार पुलिस उसे पकड़ने पहुंची पर महिलाओं और बच्चों को आगे कर वह फरार होने में कामयाब रहा। दिसंबर में तो भोपाल पुलिस के 150 जवान उसके ठिकाने पर पहुंचे थे लेकिन वह भाग निकला था।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग