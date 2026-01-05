Breaking- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया हुए घायल, पहुंचाया अस्पताल

महान आर्यमान सिंधिया कोलारस में रोड शो में घायल हुए
Mahaaryaman Scindia - गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के सांसद, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया Mahaaryaman Scindia घायल हो गए हैं। वे रोड शो के दौरान चोटिल हो गए। महान आर्यमन सिंधिया को मामूली चोट आई हैं। वे कोलारस में रोड शो के दौरान तब घायल हो गए जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया गया। इससे उनके सीने में चोट आई। दर्द की शिकायत के बाद आर्यमन को शिवपुरी जिला अस्पताल लाया गया है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया Mahaaryaman Scindia का कोलारस में रोड शो चल रहा था। वे वाहन में खडे होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी दौरान महान आर्यमन सिंधिया की कार में चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे कार एकदम से रुक गई। तेजी से ब्रेक लगने के कारण महान आर्यमन सिंधिया संभल नहीं पाए और उनका सीना कार से टकरा गया। वे नीचे झुके और बाद में सहज होकर दोबारा लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगे। हालांकि बाद में उनके सीने में सीने में दर्द होने लगा। इसपर जिसके बाद उन्हें सीटी स्केन के लिए शिवपुरी जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महान आर्यमन शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के दो दिनी दौरे पर रविवार को आए थे। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे कोलारस में रोड शो किया। इसी दौरान कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो सनरूफ वाले हिस्से में महानआर्यमन का सीना टकरा गया। तब कुछ पता नहीं चला। दो घंटे बाद महानआर्यमन पिछोर पहुंचे और वहां से चंदेरी की तरफ जा रहे थे, तभी सीने में दर्द हुआ। तब आनन-फानन में उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल लाया गया।
अस्पताल में 20 डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी। डॉक्टरों ने महानआर्यमन के सीने का एक्सरे किया। ईसीजी की तो सामान्य निकली। सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषिश्वर के मुताबिक दर्द मांसपेशियों में था। डॉक्टरों ने दवाएं व अन्य सुरक्षा सामग्री देकर महानआर्यमन को शिवपुरी के होटल टूरिस्ट विलेज भेज दिया। वे रात में वहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान डॉक्टरों की टीम साथ रहेगी।
शिवपुरी कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी, एसपी अमन सिंह राठौड़ सहित मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. डी. परमहंस, जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. बीएल यादव, सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषिश्वर सहित अन्य डॉक्टर अस्पताल पहुंचे।
शिवपुरी के सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषिश्वर ने बताया कि महान आर्यमन का एक्सरे व ईसीजी की गई। कोई विशेष बात नही है। थोड़ी सी चोट लगने से मस्कुलर पेन है। दवाएं दे दी हैं। चिंता की कोई बात नहीं है।
जिला अस्पताल में अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद महान आर्यमान सिंधिया रिलेक्स हुए। इसके बाद वे कार से ही शिवपुरी के होटल टूरिस्ट विलेज के लिए रवाना हो गए।
