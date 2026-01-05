Breaking- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया हुए घायल, पहुंचाया अस्पताल

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया Mahaaryaman Scindia का कोलारस में रोड शो चल रहा था। वे वाहन में खडे होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी दौरान महान आर्यमन सिंधिया की कार में चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे कार एकदम से रुक गई। तेजी से ब्रेक लगने के कारण महान आर्यमन सिंधिया संभल नहीं पाए और उनका सीना कार से ​टकरा गया। वे नीचे झुके और बाद में सहज होकर दोबारा लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगे। हालांकि बाद में उनके सीने में सीने में दर्द होने लगा। इसपर जिसके बाद उन्हें सीटी स्केन के लिए शिवपुरी जिला अस्पताल पहुंचाया गया।